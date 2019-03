Fem snakkiser etter nytt TIL-mareritt

1) TIL-forsvaret slår sprekker

A-laget til TIL (Nei, tar ikke med kampen der det B-pregede TIL-laget vant 2–1 mot Mjølner) har i snitt (!) sluppet inn 3 mål per kamp.

De fem siste treningskampene har endt med fem tap og 4–15 i målforskjell med tap mot henholdsvis Bodø/Glimt (4–1), Mjøndalen (5–1), Vålerenga (2–0), TUIL (2–1) og Stabæk (2–1).

Det har ikke sett bra ut den siste måneden med den vante Valakari-formasjonen med tre stoppere bak og to vingbacker. «Gutan» MÅ ta grep i den bakre samhandlingen. Kanskje er det omleggingen som skjedde på 0–3 mot Glimt med en klassisk firer bak med to stoppere og klassiske backer, noe som vil gi mer trygghet og stabilitet i de bakre rekker.

2) Mikael Norø Ingebrigtsen

Til tross for de elendige resultatene den siste tiden, så har Mikael Norø Ingebrigtsen (22) vist seg å være en målsnik. både i starten da det gikk bra og «Gutan» vant kamper og fikk gode resultater, har 22-åringen fortsatt å score mål. Han har de siste månedene rett og slett utvilsomt vært TILs mest målfarlige spiller og det lover bra at «Gutan» i hvert fall har én spiller som scorer i ny og ned.

Nå scoret riktignok Brayan Rojas fire mål i 9–0-nedsablingen mot 3.-divisjonslaget Fløya i en treningskamp og skaffet to straffespark mot Glimt (han brant den ene selv, mens Kent-Are Antonsen satt den andre), men TIL er avhengig av at costaricaneren fort som bare det finner scoringsformen, også mot mer etablert.

3) Valakari-magien borte?

Man kan ikke legge for tung vekt på treningskamper, men for supporterne tærer det på at laget over lang tid har sett veldig avslørt ut i formasjonen som sjarmerte Tromsøs befolkning i det første året. Høsten da Valakari ble redningsmann og førte TIL til toppen av formtabellen den høsten med et poengsnitt som ville tilsi medaljekamp, fortsatte i nesten like godt tempo på våren, da «Gutan» lenge så bra ut og solid ut, men i august i fjor sa det bom stopp. TIL startet en skrekkelig tapsrekke og kunne være glad da Eliteserien endelig var over. Så startet det bra i Tyrkia i år, men så har problemene kommet til overflaten igjen. «Alle» norske lag på et visst nivå har sett ut til å «finne ut» av TIL og Valakari. Hvor er hans plan B når plan A ikke fungerer?

4) Lokale profiler

Savnet etter lokale helter som Runar Espejord (spiss) og Jostein Gundersen (midtstopper) er stort. Det er ingen tvil om at «Gutan» ville ha vært sterkere med de to i troppen. Nye lokale unggutter som Tomas Stabell (17) som fikk 45 minutter og Bryan Fiabema (16) som kom inn til sin debut på tampen, vitner om at det fort vil være flere lokale profiler i årene som kommer. Runar Johansen har trent og spilt jevnlig med A-laget hele veien, mens de to 18-åringene August Mikkelsen og Marcus Holmgren Pedersen, mer eller mindre har vært fast på henholdsvis venstre og høyre vingback denne sesongen. Det lover godt for fremtiden, men TIL trenger også spillere som kan levere på et høyt nivå fra dag én. Så får man håpe at med finnene tilbake; Juha Pirinen, Robert Taylor og Onni Valakari, at «Gutan» kan løfte seg de to eller 10/11-hakkene klubben må gjøre foran seriepremieren mot Ranheim.

5) Trond Olsen

35-åringen som utvilsomt er den mest forhatte spilleren blant TIL-fans, dukket sjokkerende nok opp på TIL-trening tidligere i uka og kommer tilbake i neste uke. Lyngsværingen som er forhatt blant TIL-supporterne for sine mange stikk til erkerivalen opp gjennom årene og som har scoret utallige ganger mot TIL, ble fristilt fra kontrakten med Glimt i fjor og hadde en høstsesong i Sogndal med svært lite spilletid. Dermed var det et sjokk for mange, trolig i hele Fotball-Norge, at nettopp Olsen trente med og skal trene med TIL enda litt til.

TIL-ledelsen sier det kun er for at spilleren skal holde seg i form, og Olsen var ikke med i helgens generalprøve, men dersom TIL får inn midler til å lønne spilleren og mener han er god nok, vil det utvilsomt av mange bli sett på som en kontroversiell sjokkovergang i siste time.