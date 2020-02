Idrettslag snur etter shortskritikk: – Det blir en endring

Leder i Lillesand idrettslag, Tor Berthelsen, skriver på Facebook at de hvite gjennomsiktige shortsene skal byttes ut til en annen farge.

Under dette årsmøte bli forslaget om å bytte ut hvite gjennomsiktige shortser nedstemt. Men etter et voldsomt medietrykk blir det bestemt at de fargen på shortsene skal skiftes ut. Foto: Tor Berthelsen

«Ingen skal løpe rundt i gjennomsiktige shortser», skriver Tor Berthelsen, leder i Lillesand idrettslag, på Facebook.

Jentene i Lillesand idrettslag kom med et ønske om å bytte ut de hvite shortsene, som blir gjennomsiktige når de blir våte. Argumentene for det var at jentene synes det er ubehagelig med gjennomsiktige shortser, spesielt under menstruasjon.

Det forslaget ble nedstemt under klubben sitt årsmøte onsdag forrige uke med 29 mot 13 stemmer. Argumentet til dem som ville ha de hvite tradisjonelle shortsene var at «slik har det alltid vært».

– Det kommer til å bli en endring. Enten blir det mørkeblå eller sort farge på shortsene, sier leder i Lillesand idrettslag, Tor Berthelsen. Foto: Privat

– Kommer til å bli en endring

Berthelsen sier til Fædrelandsvennen at under hovedstyremøte på torsdag neste uke skal de vedta hvilken farge de nye shortsene skal ha.

– Det kommer til å bli en endring. Enten blir det mørkeblå eller sort farge på shortsene, sier han.

Saken har skapt stor engasjement i Idretts-Norge. Sara Rønningen, håndballspiller for Oppsal, startet en innsamlingsaksjon for å kjøpe inn nye shortser til jentene i idrettslaget.

Målet med spleisen var å få inn 20.000 kroner, men til nå har det kommet inn nesten 50.000 kroner.

– Jeg får ganske vondt inni meg med tanke på jentene som må stå i dette, har Rønningen sagt.

Idrettsminister Abid Raja (V) er blant de mange som har engasjert seg i saken. Han er glad for at Lillesand nå snur.

– Det at klubben tar signalene fra jentene og gjør disse endringene, viser at det finnes sunn fornuft frivilligheten i hele Norge. At de snur i saken, gir jeg som idrettsminister tommel opp for, sier han til NTB mandag.

Oppsal-spiller Sara Rønningen har samlet inn nesten 50.000 kroner til nye shortser for jentene i Lillesand idrettslag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Truffet en nerve

Berthelsen sier videre at klubben har opplevd et sterkt medietrykk som følge av saken.

– Både fra nasjonale medier, lokale medier og sosiale medier. Dette har virkelig truffet en nerve som viser hvor viktig denne saken er, sier han.

– Hvorfor vedtok dere ikke å endre farge på shortsene i det første møte?

– Det var ingen som vedtok at jentene skulle gå i gjennomsiktig shorts. Da jeg ble intervjuet av mediene etter møte sa jeg at vi måtte sjekke mulighetene for å ha hvite shortser som ikke er gjennomsiktige, svarer Berthelsen.

Også kulturminister Abid Raja (V) støtter avgjørelsen om å bytte ut de gjennomsiktige shortsene.

«Jeg tror de fleste kan være enige i at jenter som har lyst til å spille fotball og annen idrett må få slippe å springe rundt i gjennomsiktige shortser», skriver Raja (V) i en sms til VG.