Guro Reiten avviste storklubbene i flere år. Nå hylles hun som en av de beste i Europas tøffeste liga.

Guro Reiten ventet til hun var 25 år med å dra til utenlandsk fotball. Lørdag kan hun vinne sitt første trofé som Chelsea-spiller.

Guro Reiten feirer scoring for Chelsea mot Arsenal og blir gratulert av Bethany England. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Guro Reiten satte høyrefoten i bakken i det ballen kom mot henne. Hun fant det rette balansepunktet og dunket til med venstrebeinet. Liverpools målvakt rakk aldri å få hendene over hodet.

Scoringen for snart to uker siden kan stå som et bilde på 25-åringens debutsesong i blått. Målet sendte Chelsea til kvartfinalen i FA-cupen. Landslagsspilleren fra Sunndal er en av nøkkelspillerne når London-laget de neste månedene kjemper om tre hjemlige trofeer. Akkurat nå ligger de best an i det mange regner som Europas tøffeste serie.

Og allerede lørdag kan Reiten, Maren Mjelde og Maria Thorisdottir sikre årets første trofé. Arsenal er motstander i ligacupfinalen. London-lagene danner sammen med Manchester City en kruttsterk trio i toppen av engelsk kvinnefotball.

Etter et drøyt halvår har Reiten skjønt hva livet i en toppklubb dreier seg om.

– Det eneste det handler om, er å bli best og å vinne. Klubben legger alt til rette for at vi skal lykkes i hverdagen. Det er opp til oss selv. Med det fører også til mer press og forventninger. Du må vinne. Så det er harde kår, men veldig kult, sier Reiten til Aftenposten.

Reiten (t.h.) har imponert stort etter overgangen til Chelsea. Foto: PAUL CHILDS / REUTERS

Trenger trygghet

Da hun omsider takket ja til et utenlandseventyr, hadde klubber lenger sør i Europa allerede ønsket den norske seriens toppscorer i flere år. Reiten er fornøyd med at kursen ble satt mot britenes hovedstad.

– Jeg forventet jo at det var et bedre nivå og mer profesjonelt enn i Norge, men jeg ventet ikke at hverdagen skulle bli som dette. Det er stort å få oppleve det og leve ut drømmen, sier angrepsspilleren om starten i England.

Det blir feil å si at hun var gammel da hun dro ut som 25-åring, men mange unge norske spillere har sett mot utlandet i yngre alder de siste årene.

Fakta Guro Reiten Født: 26.8.1994. Fra: Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Klubber: Sunndal, Kattem, Trondheims-Ørn, LSK Kvinner og Chelsea. Scoret tilsammen 87 mål på 170 kamper i Toppserien. Landskamper/-mål: 47/9 Meritter: Cupsølv med Trondheims-Ørn. Tre seriegull og ett cupgull med LSK Kvinner. Toppscorer i Toppserien to ganger. Kåret til årets spiller i Toppserien i 2018. Aktuell: Spiller ligacupfinale for Chelsea mot Arsenal på lørdag. Laget kjemper også om gull i serien og FA-cupen. Les mer

Det var ikke det at tilbudene manglet. Reiten peker på at hun også brukte tid før hun byttet Trondheims-Ørn ut med LSK Kvinner.

– Jeg har kanskje vært sen i alle stegene, men jeg har vært tålmodig og fulgt magefølelsen. Jeg tok ikke steget da andre mente jeg burde. Da skulle jeg dratt for flere år siden. Jeg måtte finne ut hva som var best for meg. Jeg trenger trygghet. Nå var det enkelt, for uansett hvordan det hadde gått, skulle jeg taklet det fint, sier Reiten.

Slik markerte Reiten straffescoringen mot Australia i fjorårets VM. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Flest målgivende

Det er uansett ingen tvil om at nordmøringen har klart seg veldig bra.

The Athletic-journalist Kieran Theivam har fulgt den engelske serien tett i en årrekke. Han mener Reiten har vært blant de aller, aller beste. Han holder henne som en av to-tre favoritter når sesongens beste spiller skal kåres.

Det samme har Suzanne Wrack i The Guardian gitt uttrykk for.

– Hun måtte ha litt tid på å tilpasse seg, men spesielt de to-tre siste månedene har hun vært en av de aller beste, sier Theivam.

I ligaen er det blitt fem mål på 15 kamper. Tre av dem har kommet i løpet av de seks siste rundene. Reiten har dessuten åtte målgivende pasninger (flest i ligaen), og hun har, ifølge statistikken på klubbens nettside, skapt 34 målsjanser.

Med andre ord: Guro Reiten bidrar nesten med ett målpoeng i snitt per kamp, og hun skaper i snitt litt over to sjanser per seriekamp.

Guro Reiten spilte fire sesonger i Trondheims-Ørn. Foto: Rune Petter Ness

Det store målet

I ligaen er Chelsea ett poeng bak Manchester City, men London-laget har spilt én kamp mindre. De er dessuten ferdige med de verste motstanderne. Dermed blir det ligagull med seire i de syv siste kampene.

– Det er ingen tvil om at Chelsea har det beste utgangspunktet, sier Theivam.

Det er imidlertid ett trofé de blå ikke er med og kjemper om denne våren. Fjorårets tredjeplass i ligaen gjorde at de havnet utenfor årets Champions League

I fjor tok de seg helt til semifinale. Der ble det til slutt et knepent for den senere mesteren Lyon.

Theivam tror at Chelsea allerede neste sesong kan utfordre Lyon, Wolfsburg, Barcelona og de andre store i Europa om det gjeveste trofeet.

– Det er vel det eneste folk her tenker på, sier Reiten, som har fått med seg hvor lyst klubben har på europeisk suksess.

Kravet for deltagelse er at de havner på en av de to øverste plassene i England.

– Hvis vi ikke klarer det, er det en fiasko, sier Reiten.

Ved nyttår ble den australske superstjernen Sam Kerr hentet til Chelsea. Hun er av mange regnet som en av de aller beste spillerne i verden.

– Du sender signaler når du signerer henne. Da skal du være med og kjempe i toppen, sier Reiten.

Reiten tok tre seriegull med LSK Kvinner. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Utfordring: Ta mer plass

En annen som har latt seg imponere av den norske Chelsea-spissen, er landslagssjef Martin Sjögren.

Han trekker parallellen til da Reiten dro fra Trondheims-Ørn til LSK Kvinner. Også da tok hun det nye nivået umiddelbart. Rapportene fra Chelseas treningsanlegg er ikke til å ta feil av, skal vi tro svensken.

– Jeg vet at de er veldig godt fornøyd med Guro. Hun blir stadig bedre. På landslaget merker vi også at hun har kommet til et mer utfordrende miljø, sier Sjögren.

Han prøver imidlertid til å få henne til å ta enda mer plass. Reiten setter pris på impulsene en treningshverdag med nesten bare landslagsspillere, gir.

– Du merker det på de engelske spillerne. De er en kjempefin gjeng, snille og ydmyke, men de skal være best. De skal score mål. Jeg er mer «vi skal gjøre det sammen». Jeg kan lære litt av dem, så kan de lære litt av meg, sier hun.