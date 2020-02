Johaug fikk tøff konkurranse – vant likevel overlegent

Therese Johaug fikk lenge følge av svenske Ebba Andersson, men hadde til slutt få problemer med å ta seieren i Falun.

Therese Johaug slo Ebba Andersson i avslutningen i Falun søndag. Foto: Annika Byrde

Dermed tok hun sin verdenscupseier nummer 66. Hun fikk likevel lenge kamp av svenske Andersson, som ennå ikke står med en førsteplass i verdenscupen. Søndag måtte hun igjen ta til takke med annenplassen, da Johaug rykket ifra på den siste runden.

Heidi Weng ble til slutt nummer tre, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Helene Marie Fossesholm tok henholdsvis fjerde- og femteplassen.

– I dag må jeg si det var ekstra artig. 10 kilometer skøyting i den løypen her gjorde at jeg var litt pessimistisk før start. Jeg tenkte at det kanskje ville bli en massespurt. Men det var hardere forhold enn jeg trodde. Nå er jeg veldig, veldig fornøyd, sa Johaug til NRK etter løpet.

Therese Johaug (i midten) vant foran Ebba Andersson (til venstre) og Heidi Weng. Foto: Annika Byrde

Dannet tetgruppe

Johaug satte et høyt tempo fra start. Halvveis i rennet hadde hun dannet en tetgruppe sammen med Weng og Andersson. Da 2,5 kilometer gjensto måtte imidlertid Weng gi slipp.

Opp den nest siste motbakken klarte heller ikke Andersson å holde ryggen til Johaug, som danset ifra.

Reagerte på distanseendring

I likhet med herrens renn ble også damenes fellesstart kortet ned på grunn av snømangel. Det som egentlig skulle vært en 15-kilometer ble isteden et 10-kilometersrenn.

Herrene, som i utgangspunktet skulle gå tre mil, gikk isteden 15 kilometer i den 2,5 kilometer lange sløyfen.

Damenes endring fikk den tidligere svenske skiløperen Maria Rydqvist til å reagere.

– Det er tydeligvis en gyllen regel at herrene må gå lengre, selv om det skjer på bekostning av at damene må droppe sitt ordinære program, uttalte hun, ifølge Expressen.

Johaug stilte seg også noe uforstående til distanseendringen.

– Det hadde jo vært gøy å kunne gå 15 kilometer på søndag når guttene skal det. Samtidig er det jo likt for begge parter når distansene kuttes ned. Men det hadde jo ikke vært noe i veien for at vi kunne gå 15 kilometer her, sa Johaug til TV 2 før rennet.

