På tilfeldig vis oppdaget amerikaneren Viktor Hovland. Det er han glad for nå.

– USA har forelsket seg i ham. Det er vanskelig ikke å gjøre det, sier Alan Bratton om golfkometen Viktor Hovland. Nå priser Oklahoma State Universitys hovedtrener seg lykkelig for at han fulgte magefølelsen for syv år siden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mannen som oppdaget Viktor Hovland for syv år siden og siden var både trener og caddie for ham, Alan Bratton (t.h.), har mange gode minner fra tiden deres sammen. Bildet er tatt i Pebble Beach i USA i juni i fjor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Søndagskvelden 23. februar begynte så smått å bli natt til mandag 24. februar og en ny uke i Norge.

Fortsatt forsøkte det norske sportspublikum å finne nye måter å beskrive en viss 19-åring fra Jæren rundt lunsjbordet dagen etterpå. Tidligere i uken hadde Erling Braut Haaland «drylt» inn vinnermålet mot PSG, og selvsagt scoret han igjen mot Werder Bremen lørdagen etter.

Men samtidig som mange nordmenn gjorde de siste rutiner før hodet lå på puten, var det en 22-åring fra Ekeberg i Oslo som «drylte til» en golfball i Puerto Rico.

Viktor Hovlands putt var hard, bestemt og gikk kontant i hullet. 22-åringen løftet høyrearmen i en rolig feiring og knyttet neven. Han var den første norske vinneren av en PGA-turnering i historien.

LES MER: Hovland skrev norsk golfhistorie etter å ha hentet seg inn med ellevilt slag

Viktor Hovland med trofeet som viser at han vant PGA-turneringen i Puerto Rico. Foto: Jared C. Tilton, Getty Images / AFP / NTB scanpix

Fakta Dette er golfspilleren Viktor Hovland: Alder: 22 (født 18. september 1997) Klubb: Miklagard Profesjonell siden: 16. juni 2019 Verdensranking: 60.-plass (klatret 42 plasser etter seieren sist søndag). Utvalgte resultater: 12.-plass i US Open, 32.-plass i US Masters. Vant det amerikanske amatørmesterskapet i august 2018. Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019. Aktuell: Tok sist søndag sin første proffseier i Puerto Rico. (Kilde: NTB) Les mer

«Hjemme» i Oklahoma var jubelen alt annet enn lavmælt. Hans tidligere trener og caddie Alan Bratton skrek i eufori.

– Du vet. Han er ikke en fyr som pleier å sette lange putter som det der, sier Bratton humoristisk til Aftenposten på telefon fra USA.

Condoleezza Rice, Tiger Woods og Viktor Hovland

Bratton er universitetstreneren som så noe spesielt i Hovland for syv år siden. Hvordan det gikk til, skal vi komme tilbake til.

De siste syv årene har Bratton fulgt Hovland tett. Da Hovland ble proff i sommer, måtte Bratton takke for seg både som trener og caddie.

Fortsatt møtes de ofte ettersom Hovland har kjøpt seg hus i Oklahoma for noen av premiepengene han har spilt inn.

– Jeg er glad for at vi fortsatt får se hverandre noen dager, men jeg savner å se ham hver dag, sier Bratton.

Denne gangen med en mer alvorlig tone.

For minnene er mange og kjære med sin tidligere elev.

Viktor Hovland (t.h.) under denne ukens PGA-turnering i Florida. Foto: Lynne Sladky, AP / NTB scanpix

Som da Hovland vant det amerikanske amatørmesterskapet i 2018 og i etterkant ble invitert inn i TV-studioet. Vanligvis ville spilleren bare vært med videre i programmet i noen minutter, men Hovland ble sittende i halvannen time.

Eller som da den legendariske norske kickeren fra amerikansk fotball, norske Jan Stenerud, ringte Bratton for å gratulere Hovland med seieren. Eller som da Hovland gikk som førstemann da Oklahoma State vant det nasjonale mesterskapet for første gang på 12 år.

Men muligens det mest spesielle som skjedde på veien til å bli proff, skjedde da Hovland ble beste amatør i U.S Masters.

Etter å ha gått ferdig deres runde, skulle Hovland og Bratton se Tiger Woods spille om sin første Major-tittel på 11 år. Men sammen med Brattons sønn Noah ble de fraktet til en hytte.

Der ventet tidligere utenriksminister i USA, Condoleezza Rice.

– Det var oss tre og Rice, forteller Bratton.

– Viktor er interessert i politikk og vet godt hvilken status hun har. Så da så vi fire Tiger Woods gjøre historie, sier han og ler igjen.

– Han har tonnevis med fans

At Hovland havnet i hytten til Rice etter å ha imponert det amerikanske publikum, er nok langt fra tilfeldig. USAs tidligere utenriksminister er selvutnevnt golfentusiast og selv en ivrig golfspiller.

Og hun er langt ifra den eneste som har lagt merke til spillet til Viktor Hovland.

– USA har forelsket seg i ham, og det er vanskelig ikke å gjøre det. Det har tatt helt av og han har tonnevis med fans, beskriver Bratton.

Viktor Hovland under helgens Honda Classic i Florida. Foto: Reinhold Matay / REUTERS

Onsdag holdt PGA en telefonkonferanse for Hovland med et knippe norske medier. Der ble oppmerksomheten et av temaene.

– Det er mye oppmerksomhet, men jeg prøver å fokusere på de tingene jeg har lyst til å gjøre. Jeg vil spille golf, og gjøre det så bra som mulig der, svarte 22-åringen sindig.

Skulle speide på annen nordmann

– Jeg elsker å fortelle den historien, utbryter Bratton.

Vi er kommet til den delen av intervjuet hvor han tar oss syv år tilbake i tid til sommeren 2013. Bratton hadde akkurat tatt over hovedansvaret for golf på Oklahoma State og fikk et tips om en nordmann fra Donnie Darr på Ohio State som ikke hadde nok midler til å hente den spennende spilleren.

– Han sa: «Du må til Europa å se en som heter Kristoffer Ventura. Jeg har sett ham, og han er veldig god og ledig».

– Jeg stolte på Donnie og fløy til Skottland og European Boys Championships.

Bratton fulgte Ventura med argusøyne gjennom turneringen og ble såpass imponert at han hentet nordmannen til Oklahoma State. Men på det norske landslaget var det også en annen, yngre, nordmann som fanget den amerikanske trenerens oppmerksomhet.

– Han var ikke den beste spilleren, kanskje 3.–4. beste på laget, men jeg elsket måten han konkurrerte på. Smilet og viljen hans.

Slik havnet to unge nordmenn i Oklahoma. I dag spiller de begge på den gjeve PGA-touren.

– Det er den beste rekrutteringen jeg har gjort. Jeg må takke Donnie for at jeg fant de to. De er bare nettopp i gang, og jeg kan ikke vente med å se hvor veien tar dem.

PS! Donnie Darr ble i 2015 assistenttrener på Oklahoma State hvor han var med å trene Ventura i tre år og Hovland i fire år før de ble proff.

Viktor Hovland kom for øvrig kraftig ned på jorden igjen under denne ukens Honda Classic ved ikke å klare cuten.

Nordmannen gikk den første runden syv over par på den vanskelige Palm Beach Gardens i Florida. Andrerunden var noe bedre med tre over par, men Hovland var aldri i nærheten av å komme videre i helgespillet.