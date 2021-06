Spillerbørsen: «Spørsmålet er om det er riktig å bruke han i denne posisjonen videre?»

Slik har Sunnmørsposten vurdert AaFK-spillerne etter tapet mot Sogndal.

AaFK-spillerne fortvilte etter fredagens 2–0-tap mot Sogndal. Her har Per-Egil Flo akkurat scoret 2–0 på tampen av kampen. Foto: Håvard Nesbø

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Michael Lansing- 5

Keeperen viste igjen hvor viktig han kan være på defensive dødballer. Han er offensiv i feltarbeidet og får plukket ned en del baller. Kan lite gjøre med baklengsmålene.

Simen Rafn - 4

En av AaFKs mest stabile spillere. Leverer stort sett alltid på et helt greit nivå. Bør få fortsette på høyresiden.

Quint Jansen - 5

Nederlenderen er den som kom best fra det av dem i forsvaret, men han var ikke feilfri. Startet som stopper og ble i siste del av andre omgang flyttet fram som spiss, uten at det hjalp så mye.

David Fällman - 4

31-åringen viser at han fortsatt er rusten og er lite stykke unna det vi må kunne forvente av en slik signering. Bør ikke bli utfordret for mye langs bakken av hurtige angrepsspillere, som Akor Adams.

David Olafsson - 4

Det er islendingen som lager et unødvendig frispark i forkant av Sogndals første scoring. Fortsetter å slite defensivt. AaFK har et problem som må løses i denne posisjonen.

Simen Bolkan Nordli - 4

Fikk en stor sjanse noen minutter før pause fra skrått hold innenfor 16 meteren, men avslutningen gikk langt utenfor. Vil mye offensivt, men det stopper opp når han nærmer seg mål, som AaFKs angrepsspill har gjort i år.

Erlend Segberg - 5

Den som kom best fra det på midtbanen. Han sto fram og var den ryddegutten AaFK trenger at han skal være i den posisjonen. Et steg opp fra de siste kampene.

Torbjørn Kallevåg - 4

Ble mer og mer frustrert utover kampen, og havnet blant annet i en tøff krangel med Daniel Eid etter en tøff duell der Eid tok Olafsson.

Kristoffer Ødemarksbakken - 4

Det var ikke mye vi fikk se at kantspilleren denne gangen. Ble løpende mye opp og ned for å passe på Sogndals vingback.

Niklas Castro - 5

Ved flere anledninger fikk Castro snudd seg rettvendt og avsluttet på mål fra 20 meter og inn. Gode redninger fra keeper hindret scoring. Spørsmålet er om det er riktig å bruke han i denne posisjonen videre?

Sigurd Haugen - 4

Det ble litt av det samme som Ødemarksbakken, det ble mye opp og ned langs kanten. Fikk ikke brukt sine offensive ferdigheter noe særlig.

Nenass

(Inn for Kallevåg etter 72. min)

Jørgen Hatlehol

(Inn for Olafsson etter 72. min)

Jonas Grønner

(Inn for Fällman etter 85. min)

Isak Dybvik Määttä

(Inn for Ødemarksbakken etter 85. min)