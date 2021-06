Utsetter seriestarten i barne- og ungdomsfotballen til høsten

Barn og unge under 20 år får ikke spille seriekamper denne våren. Denne uka tok NFF Agder beslutningen om utsette seriestarten til høsten.

Donn, Våg og resten av fotballagene i Agder må vente med å spille seriefotball til høsten. Her er G10-lagene fra i fjor avbildet under en seriekamp på høstsesongen. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

KRISTIANSAND: – Jeg synes at det er tragisk. Det å komme i gang med å spille seriekamper er viktig for utrolig mange.

Det sier daglig leder i NFF Agder, Yngvar Håkonsen, til Fædrelandsvennen.

Gjennom denne våren har NFF Agder stadig måttet utsette seriestarten i fotball for barn og unge under 20 år på grunn av koronarestriksjonene. Denne uka besluttet NFF Agder at de utsetter seriespill til høsten.

– Det blir oppstart i seriespill til høsten. Det blir i forbindelse med skolestarten, så i midten av august, sier Håkonsen.

Han trekker fram barn og unge som spiller fotball for å være med i et sosialt felleskap.

– Jeg tenker at det spesielt går utover de som ikke har så mye annet å se fram til. De som ikke får gjøre det de gleder seg til i en ellers traurig hverdag, sier Håkonsen.

Vil ikke starte opp i sommerferien

I neste uke skal regjeringen informere befolkningen om man kan gå i gang med trinn tre av gjenåpningsplanen til myndighetene. Trinn tre tillater barn og unge under 20 år å delta i konkurranser og arrangementer på tvers av kommunegrensene, som vil åpne opp for seriespill.

Men ettersom siste skoledag før sommerferien er fredag 18. juni, kommer åpningen for sent for at seriespillet i fotballen kan starte opp umiddelbart.

– Vi snakket om det, men slo det kjapt fra oss. Da er det ferieavvikling, og vi presser ikke inn en hel serie i løpet av en måned. Tilbakemeldingene vi har fått inn er at dette ikke er ønskelig, så vi har ikke planlagt seriekamper i sommerferien, sier Håkonsen.

Fra dobbel til enkel serie

Tidligere har det blitt vurdert om man skal spille alle kampene satt opp på vårsesongen på høsten, i tillegg til de oppsatte kampene på høstsesongen. Det blir det ikke noe av nå.

– For jenter og gutter i alderen 7–11 år kommer vi ikke til å lage nye spilleplaner. Vårsesongen blir bare flyttet til høsten, sier Håkonsen.

For barn og unge over 11 år blir det annerledes.

– For jenter og gutter fra 12–19 år blir det produsert nye spilleplaner til høsten. Alle spillere og lag som var påmeldt til vårsesongen blir automatisk overført til høstsesongen. Men vi legger vi til rette for endringer. Folk kan trekke eller melde på ekstra spillere og lag, sier Håkonsen.

Fristen for å melde på eller trekke lag og spillere er satt til 23. juni for alle lag under 20 år. De nye spilleplanene for lag i alderen 12–19 år vil være tilgjengelig innen 16. juli.

– I utgangspunktet legges det opp til enkel serie. Det kan bli et vanvittig press på spilledager om vi skal kjøre dobbel serie. I tillegg skal man få tid til landslag og kretslag, og da er det ikke tid til at vi kan ta alle dagene i ukedager og helger. Jeg tror ikke det hadde vært positivt.

Daglig leder i NFF Agder, Yngvar Håkonsen, sier at seriestart for barn og unge, samt seriefotballen, vil skje i midten av august. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Ligger an til seriestart for voksne

Hvis alt går etter planen når det gjelder regjeringens gjenåpningsplan, vil også voksne over 20 år få lov til å gå i gang med seriespill i juli. Dermed legger NFF Agder også opp til seriestart for seniorene i midten av august.

– Seniorlagene som var påmeldt til vårsesongen, blir flyttet til høsten, sier Håkonsen.

Også her gjelder de samme fristene for påmelding av lag, samt datoen for den nye spilleplanen.

– Vanskelig og frustrerende

NFF Agder-lederen sier de er fornøyd med endelig å komme fram til en beslutning angående sesongavviklingen. Men Håkonsen sier at hele prosessen har vært svært krevende.

– Det har vært vanskelig og frustrerende. Men vi er ikke de eneste, hele Norge har hatt det sånn. Det har vært vanskelig å lage gode produkter mens vi har fulgt anbefalingene fra uke til uke, sier Håkonsen.

Han synes spesielt synd på voksne over 20 år, som ikke har fått spille seniorfotball siden høsten 2019.

– Det er kanskje noe av det mest tragiske. Jeg mener at de burde fått lov til å komme i gang mye tidligere. Men vi må ha respekt for myndighetene og anbefalingene, sier Håkonsen.