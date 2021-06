Ingebrigtsens rekordsko undersøkes

Som følge av nye regler må Jakob Ingebrigtsens rekordsko fra 5000 meteren i Firenze undersøkes. De er sendt til Sverige.

REKORD: Jakob Ingebrigtsen etter å ha satt europeisk rekord på 5000 meter. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Skoene 20-åringen brukte da han torsdag løp inn til europeisk rekord på 5000 meter i Firenze skal undersøkes av det internasjonale friidrettsforbundet. Det skriver svenske Aftonbladet.

De får det bekreftet av professor Toni Arndt ved Gymnastikk og idrettshøgskolen (GIG) i Stockholm.

– Jeg fikk vite på fredag at det er Ingebrigtsen sine sko som skal testes, sier han til avisen.

Fra og med denne sesongen er det rutine at sko blir beslaglagt og sendes til en laboratorietest etter rekordløp i friidrett.

Det er Arndt som håndterer testprosedyren. Han var også en pådriver for de nye skoreglene som ble introdusert i fjor. Han er professor i idrett med fokus på bevegelsesteori.

Se Ingebrigtsen sette europeisk rekord her:

– Det er opp til World Athletics å bestemme hvilke sko som skal testes, men etter to verdensrekorder og en europarekord de siste fem dagene, har de besluttet at alle par skal testes, sier Arndt.

Arndt har tidligere uttalt til VG at det «er ingen tvil» om at de nye baneskoene gir raskere tider. Det betyr imidlertid ikke at de ikke er innenfor regelverket, og Arndt tror ikke han vil finne noen problemer med Ingebrigtsens sko.

– Nei, ettersom alle finnes på listen over godkjente sko, tror jeg ikke det, sier han til Aftonbladet. Men World Athletics ønske at vi kontrollerer at reglene etterfølges.

Reglene for sko handler blant annet om hvor tykke sålene kan være, innretningen av karbonfiberplaten i skoen og hvor lange piggene under skoene kan være. Skoene kuttes i to for å undersøke innholdet.

De andre skoene som har blitt sendt til Sverige for undersøkelse tilfører Sifan Hassan og Letesenbet Gidey. De satt begge verdensrekord på 10 000 meter forrige uke. Det var Hassan som først satte verdensrekord på distansen, men den ble slått mindre enn 48 timer senere av etiopiske Gidey. Tiden var 29:01.03.

– Hva er galt med dere? Kom dere videre. Vi er en ny generasjon, så bare slapp av og slutt å klag. Vær positive, alle sammen, freste Hassan da en journalist lurte på om skoene hadde hjulpet henne til å løpe raskere.

Verdensrekordholder på 5000 meter og 10 000 meter for herrer, Joshua Cheptegei, som Ingebrigtsen slo i Firenze, mener teknologien er kommet for å bli.

– Vi lever ikke på 90-tallet. Vi må ønske nye innovasjoner fra skoselskapene velkommen, mener uganderen.

FREM MED SAGA: Toni Arndt kutter sko i to for å undersøke innholdet. Foto: Ryno Quantz / The Swedish School of Sport and Health Sciences