Varsler endringer på trening: - Der må vi være steinharde fremover

Rosenborg varierer voldsomt. Fra kamp til kamp og omgang til omgang. Nå er Åge Hareide lei.

Åge Hareide har sett laget sitt slippe inn to mål i snitt de siste seks kampene. Det liker han ikke. Foto: Morten Antonsen / Adresseavisen

- Vi må inn og kikke på hvorfor vi er så ujevne i kampene, og fra kamp til kamp. Vi må skape en større stabilitet, og det blir det primære nå. Det er viktig i Europa, og i serien – spesielt borte.

Det sier Åge Hareide til Adresseavisen. Han har fått nederlaget mot Strømsgodset i Drammen litt på avstand.

En kamp som føyer seg i rekken over ujevne RBK-prestasjoner denne sesongen, og som var et kraftig steg tilbake fra andreomgangen mot Stabæk rett før landslagspausen.

– Et mysterium

En andreomgang som igjen så helt annerledes ut enn den begredelige førsteomgangen samme dag.

- Det har vært forskjell på første og andre omgang i alle kampene våre. Det er et mysterium noen ganger. Enten kommer vi oss ikke i gang, eller så kommer vi veldig godt i gang. Mot Strømsgodset scoret vi tidlig, og kunne egentlig kontrollere kampen. I stedet mistet vi energi, form og fasong.

Rasmus Wiedesheim-Paul sendte RBK i ledelsen etter få minutter mot Godset. Men etterpå var det hjemmelaget som kjørte kampen. Målscoreren ble ofret i pausen, og Hareide satte inn Jonathan Augustinsson på venstrebacken, mens Adam Andersson ble skjøvet frem til kantposisjonen.

- I pausen måtte vi stramme til og samtidig få Jonathan i gang. Det var en åpen dør på siden der, men grepet fungerte godt, sier Hareide.

Tapte sjansestatistikken

Likevel snudde Strømsgodset fra 0-1 til 2-1. Det var slett ikke ufortjent kampen sett under ett, selv om Rosenborg hadde en fantastisk mulighet til å legge på til 2-0 i forkant av utligningen. Adresseavisens sjansetelling viste 10-6 favør hjemmelaget.

Herman Stengel satte inn 1–1 på straffe da Rosenborg tapte for Strømsgodset. Foto: Terje Bendiksby

- Scorer vi der, vinner vi, mener Hareide.

- Fotball er av og til litt merkelig. Men vi gjorde dumme feil da vi begynte å få kontroll på kampen. Vi slapp til en unødvendig straffe, og så kom det til slutt en feil fra Besim (Serbecic, journ. anm.) foran 2-1. Den ble litt borkastet, den turen til Drammen. Både forsøket på å vinne, men også gjennomføringen, sier RBK-sjefen.

Fullt fokus på struktur

I intervjuet med Adresseavisen mandag ettermiddag, har den rutinerte treneren kommet til en konklusjon:

- Prestasjonen var ikke god nok, og den må vi jobbe med. Dette er et varsko på det, vi må være steinharde fremover når det kommer til struktur, sier han.

Det betyr et krystallklart fokus på treningsfeltet fremover, for Hareide er slett ikke glad for at lagets prestasjoner varierer så mye som de gjør.

- Da må vi jobbe mer med struktur i treningene, slik at alle er soleklare på hvem som gjør hva, hvilke fordeling av roller vi har på midtbanen og bak, og også i det fremste pressleddet, hvor vi skal starte presset. Det er en annerledes utfordring å presse på kunstgress enn på gress, og vi må finne den rette balansen, sier han.

Renner inn bakover

Ei heller er han glad for at det har blitt tolv baklengs på seks serierunder etter at RBK slapp inn kun ett mål på de to første rundene.

- Vi var bunnsolide defensivt, og så ok ut. Men det har sprukket opp etter Viking-kampen (5-0 på Lerkendal i 2. serierunde, journ.anm.). Vi har vunnet likevel, men kanskje har vi ikke vært nøyaktige nok i det arbeidet. Vi må tilbake dit, sier Hareide.

- Det er ingenting som tyder på at vi ikke har kapasitet nok i laget. Vi så energiløse ut i første omgang mot Godset, men det handler mer om at fasongen var for dårlig, vi hadde for mange hull. Vi må flytte oss sammen, og skape en stabilitet defensivt. Der alle vet hva de skal gjøre til enhver tid, sier han.

- Betyr det at treningen på det offensive må vente?

- Vi har scoret masse mål. Mest i ligaen, så jeg er ikke så redd for det. Det kommer om det blir orden i sysakene bakover og i den defensive organiseringen av laget. Der er det klare linjer som skal gås opp, og det er min jobb å ta tak i.