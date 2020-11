Vikings toppscorer Veton Berisha hadde gitt opp spill for Norge – så fikk han en telefon fra trener Bjarne Berntsen

Slutter seg til landslagstroppen i Oslo i dag.

Veton Berisha har fire landskamper for Norge. Nå får han en ny sjanse når Østerrike er motstander i Nations League i Wien onsdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Viking-spiss Veton Berisha (26) er tatt ut i den nye, norske landslagstroppen som skal møte Østerrike i Nations League-kampen mot Østerrike i Wien onsdag.

Berishas navn var blant de 18 som ble presentert av fungerende landslagstrener Leif Gunnar Smerud på Ullevaal mandag formiddag. 26-åringen er eneste spiller fra den norske Eliteserien.

– Jeg hadde egentlig lagt landslaget litt dødt. Nå håper jeg å få muligheten og gjøre det bra. Jeg er i alle fall veldig giret og gleder meg, sier Veton Berisha til Aftenbladet før returen til byen han bodde i som Rapid Wien-spiller fra 2017–2019.

Slipper karantene

Berisha står med fire A-landskamper for Norge, alle i 2016. Ettersom han har hatt korona, slipper han karantene når han kommer tilbake til Norge og dermed vil ikke hans spill for Norge påvirke Viking eller norsk fotball.

Han må likevel gjennomføre koronatestene som alle andre i troppen. Spillerne i landslagstroppen får ikke møte hverandre før testene er negative.

Berisha er dermed klar for kamp med Viking mot Sarpsborg søndag.

Berisha er en av to rene spisser i den norske troppen som ble satt sammen søndag etter at norske helsemyndigheter satte foten ned for at Lars Lagerbäcks opprinnelige tropp kunne reise til Romania og Østerrike grunnet smitte i troppen.

Kampen mot Romania søndag ble avlyst.

Les også Høie om landslagets kamper: – Ville begge vært ulovlige i Norge

Telefonaktivitet

Veton Berisha fikk en telefon fra Bjarne Berntsen søndag ettermiddag med spørsmål om han var interessert i å spille den avgjørende landskampen mot Østerrike.

Viking-spissen bekreftet at han hadde lyst, like etterpå ringte vikarierende landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

Berisha har nylig hatt korona og dermed fritatt restriksjonene i seks måneder.

– I utgangspunktet var det bare snakk om at spillere i utlandet var aktuelle for denne landslagstroppen, jeg vet ikke om de tenkte på at jeg allerede hadde hatt viruset, sier Berisha.

– Blir det reprise på det fantastiske målet du scoret mot Belgia i 2016?

– Det hadde vært kult. Nå må jeg se om jeg får spilletid, men det hadde vært kjekt å gjøre en god figur i byen jeg har bodd i i 18 måneder og hvor jeg kjenner flere av motstanderne, svarer Berisha som allerede er på plass i Oslo.

– En kriger

Fungerende A-landslagstrener Leif Gunnar Smerud sier dette om uttaket av Berisha:

– Veton er en kriger, en god spiller og jeg er veldig glad for at han er klar. Han har hatt korona og norsk fotball vil ikke bli berørt av at han er med.

Omar Elabdellaouis positive koronatest gjorde at den opprinnelige troppen ikke fikk reise og spille disse to Nations League-kampene. Dermed ble det kalt inn en helt ny tropp.

I troppen er også tre andre Viking-spillere: Julian Ryerson (Union Berlin), Kristian Thorstvedt (Genk) og Anders Kristiansen (Union Saint-Gilloise). SIstnevnte har ingen A-kamper for Viking, men 174 kamper for Bryne.

Her er den norske troppen:

Anders Kristiansen (Union Saint-Gilloise), Per Kristian Bråtveit (Djurgården), Andreas Vindheim (Sparta Praha), Jørgen Skjelvik (OB), Julian Ryerson (Union Berlin), Daniel Granli (AaB), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Tobias Bjørkeeiet (Brøndby), Sondre Tronstad (Vitesse Arnhem), Fredrik Ulvestad (Djurgården), Håkon Evjen (AZ Alkmaar), Ghayas Zahid (APOEL), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Kristian Thorstvedt (Genk), Mats Møller Dæhli (Genk), Jørgen Strand Larsen (Groningen), Veton Berisha (Viking).

Les også Omar Elabdellaoui har testet positivt på coronaviruset