Hareide ut mot Pride-markeringer: – Ikke bruk idretten

Åge Hareide mener Pride og andre markeringer ikke hører hjemme i idretten.

RBK-trener Åge Hareid er kritisk til ønsket om å lyse opp Allianz Arena med regnbuefarger. Foto: Richard Sagen / Schibsted

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

LERKENDAL: Det har stormet rundt UEFAs avgjørelse om å nekte bruk av regnbuelys på Allianz Arena, i forbindelse med onsdagens kamp mellom Tyskland og Ungarn.

– Idretten er en plass for alle mennesker, jeg har aldri hatt noe problem med det. Folk som går inn i en garderobe, om du er fattig eller rik, mørk eller lys, hvilken legning du har. Det er det ingen som spør om når du kommer inn. Vi spør om du er glad i å spille fotball, sier en engasjert Åge Hareide til Adresseavisen etter torsdagens trening.

Forklaringen bak UEFAs avgjørelse var at den tyske lys-markeringen hadde politisk interesse, knyttet til Ungarns ferske lovendring. Forrige uke bestemte et soleklart flertall i det ungarske parlamentet å forby det som kalles homofil propaganda rettet mot barn og mindreårige.

– Ikke nødvendig

Akkurat den avgjørelsen kan Hareide stille seg bak, han mener idretten bør bli helt ren fra politikk.

– Man bør holde idretten og fotballen helt fri for politikk og andre propagandasaker, som Pride er. Pride er på mange måter en propaganda for at folk skal være glad i hverandre. Det er okei, men ikke bruk idretten til det, forklarer RBK-sjefen.

– De trenger ikke gå inn på vår arena. Det er ikke nødvendig, hos oss har det aldri vært en diskusjon, legger han til.

Les også Hareides RBK-fremtid avgjøres straks: Ekspertene er splittet

Andre må ta ansvar

Hareide trekker frem boikott-spørsmål knyttet til Qatar-VM, og nå også Pride-bråket mellom Ungarn og resten av Europa. Hva som er rett å gjøre i disse sakene, mener han andre enn idretten må ta ansvar for.

– Det spørsmålet må rettes til Norges utenriksdepartement, og hva dem vil gjøre med disse sakene som hvert enkelt land har, ellers så får vi problemer i idretten. Vi får problemer med Kina, Russland, Hviterussland og Gud vet hva. Ungarn kanskje også nå.

En publikummer stormet banen med et regnbueflagg under Ungarns nasjonalsang på Allianz Arena. Foto: Matthias Schrader / Pool AP

Ned til små detaljer

RBK-sjefens ønske om å holde idretten helt fri for politikk og propaganda går ned til de minste detaljer.

– Gjelder det småting som regnbueflagg på cornerflagg og kapteinsbind?

– Ja, jeg syns det. Det er ikke nødvendig. Jeg tror idretten i seg selv aksepterer alle typer mennesker, så lenge de har interesse rundt det vi holder på med, svarer 67-åringen.

– Vi er oppdratt til å respektere hverandre. Det gjør vi her inne også. Om du kommer fra Afrika eller Sverige så er det ett fett, legger treneren til.

Hareide avslutter med å si at fotballen etter hvert må ta stilling til hva den skal brukes til.

– Jeg mener fotballen uansett i dag må ta stilling til hva den skal brukes til, med tanke på markedsføring og kampanjer, avslutter RBK-sjefen.