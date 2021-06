Mener han ble snytt for straffespark: – Føler at jeg får et slag i hodet

Da Start ledet 2–1 med et kvarter igjen å spille, gikk Sebastian Buch Jensen i bakken etter en tøff duell med Brynes keeper . Etter kampen føler han seg snytt for straffespark.

Kristiansand: – Jeg føler at jeg får en touch på ballen, og så får jeg et slag i hodet.

Det sier Sebastian Buch Jensen etter at Start tapte 2–3 på overtid mot Bryne.

Men ting kunne sett veldig annerledes ut for sørlendingene. Med et kvarter igjen av kampen, på resultatet 2–1 til Start, mottok dansken en pasning i boks av Martin Ramsland. 22-åringen fikk en touch på ballen, før han gikk ned etter en duell med Igor Spiridonov i Bryne-målet.

Etter kampen er kan klar på at han burde fått et straffespark.

– Jeg blir snytt i den situasjonen. De hadde marginene på sin side, og sånn er det. Vi må bare reise oss så fort som mulig, sier dansken til Fædrelandsvennen.

Start-trener Sindre Tjelmeland deler kantspillerens oppfatning.

– Sebastian er klokkeklar når han kommer ut. Jeg har ikke sett situasjonen om igjen, men det så veldig sånn ut fra der jeg stod. Om det er sånn at han treffer både ball og mann, så mener jeg at det er risikabelt og straffespark, sier Tjelmeland om situasjonen.

Dommer Steinar Hauge skriver dette i en tekstmelding til Fædrelandsvennen:

– For dommerteamet så det ut som at Bryne-keeperen var først på ballen i duellen.

Scoret i andre kamp på rad

Selv om det endte med et surt overtidstap, var det noen lyspunkter å spore. Starts danske kantspiller sendte Start i føringen etter seks minutter, og noterte seg også for et mål da han ble byttet inn på tirsdag mot Grorud. Dermed har 22-åringen scoret i to kamper på rad.

Sebastian Buch Jensen scoret i andre kamp på rad. Etter kampen føler han seg snytt for straffespark. Foto: Tor Erik Schrøder

– Det er alltid deilig å score, men det er kjipt at det ikke blir tre poeng. Jeg føler at en klubb som Start skal ha tre poeng i denne ligaen, forteller Buch Jensen til Fædrelandsvennen.

Målscoreren ble leid inn på overgangsvinduets siste dag, og har i utgangspunktet en kontrakt fram til 31. juli. På spørsmål om framtiden hans ligger i Start, svarer han:

– Jeg vet ikke ennå. Jeg synes det er en deilig klubb og et godt sted å være. Jeg trives og er glad for å være her. Men det er opp til klubbene å avgjøre, sier han.