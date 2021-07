Nyforlovet Sagosen tilbake på trøndersk jord: – Det flyter greit

Det siste året har Sander Sagosen hatt stor suksess både på håndballbanen og på hjemmebane.

Sander Sagosen kan trygt smile etter en strålende sesong i Kiel. Foto: Christine Schefte

TRONDHEIM: Ett år har gått siden sist gang verdensstjernen var i hjembyen. På den tiden har han rukket å ta to triumfer med sin nye klubb TWH Kiel.

– Det er ganske unikt, sier Sagosen om de to titlene.

I tillegg er det fortsatt under to uker siden han fikk «ja» fra kjæresten Hanna Bredal Oftedal. Med den knappe tiden i Trondheim er det ingen tvil om hva som er på agendaen.

– Prioriteringen blir helt klart å være en del med familien. De har jeg ikke sett på år og dag, så det gleder jeg meg til.

Onsdag var han tilbake i byen, og møtte Adresseavisen i forbindelse med et pressetreff arrangert av TrønderEnergi.

Frieri til sjøs

Forloveden Hanna Bredal Oftedal (26) har selv spilt håndball i Stabæk, Issy Paris og den danske klubben Silkeborg-Voel. Paret møttes da Sagosen spilte i Haslum og Oftedal i Stabæk.

– Hvordan var frieriet?

– Det var veldig oss egentlig. Jeg har kjøpt meg båt i Kiel, så vi var ute på båten og spiste en god middag, så på solnedgangen og så gikk ned på kne, forteller Sagosen til Adresseavisen.

Videre forteller 25-åringen at bryllupet forhåpentligvis kan finne sted neste sommer.

– Det er klart at alle som har skullet gifte seg de siste to årene har flyttet det til neste år, så det er litt «tight» på å finne sted og litt sånn. Men vi løser det og Hanna er motivert, så vi skal nok få til noe.

Nybakt seriemester

Sagosen skrev «Winning in life» da han delte nyheten om forlovelsen på Instagram 18. juni. På håndballbanen har han også hatt temmelig god suksess det siste året.

– Det flyter greit om dagen, smiler han.

I fjor sommer byttet han fra den franske klubben PSG til tyske Kiel. I sin første sesong som Kiel-spiller har han vunnet Champions League, i tillegg til at Kiel så sent som søndag sikret tittelen i den tyske ligaen.

At tittelen skulle gå til nettopp Kiel var langt fra sikkert før siste serierunde ble spilt. Sagosen & co. måtte ta poeng mot Rhein-Neckar Löwen for å sikre seriegullet, og det gikk akkurat. Kampen endte med 25–25 og Kiel vant ligaen på innbyrdes oppgjør over Flensburg-Handewitt.

– Det er ganske utrolig at vi spiller 38 kamper, over 4000 minutter, og så avgjøres det på de siste fem sekundene, sier håndballesset.

OL neste

Charlottenlund-gutten angrer slett ikke på valget om å bytte ut Paris med Kiel.

– Å vinne to av de største titlene man kan vinne som håndballspiller i første året mitt i Kiel, det er ganske unikt. Veldig stolt over det, og glad for valget mitt, stortrives der både på og utenfor banen. Jeg vet at jeg har gjort det helt riktige valget.

Det er likevel et tydelig «men» som ligger skjult i ordene til Sagosen, han presiserer nemlig at det er med klubben han har hatt stor suksess. 9. juli begynner oppkjøringen til hans første OL, noe som potensielt kan overgå klubb-triumfene.

– Skal man toppe det så har man jo veldig lyst til å vinne noe med landslaget og med Norge-drakta. Det håper jeg kommer nå i Tokyo, så kan vi krone det perfekt, forteller han muntert.

Vinner overalt

Årets ligagull i Tyskland er hans femte strake i hjemlig serie, og det i tre forskjellige land. I 2017 ble han seriemester med Aalborg, og i de tre neste ble han seriemester med PSG. I tillegg har han tatt seriegull i Norge med Haslum.

– Vinner du uansett hvor du er?

– Jeg liker jo å tro det, men det er vel ikke akkurat sånn. De fem siste årene har vært bra, jeg har spilt på gode lag og prestert bra. Jeg har også vært en stor bidragsyter for at jeg er med å vinne, så enkelt er det, så det ville jeg bare fortsette med. Man trenger ikke stoppe nå.