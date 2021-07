Starts svakeste serieåpning på 51 år

Tallenes tale er klare: Bare én gang tidligere har Start hatt en svakere start på nivå to. Eurosport-ekspert Petter Bø Tosterud forventer at ting blir bedre under ny trener.

Sindre Tjelmeland måtte se sitt lag slippe inn to mål på overtid da Bryne senket Start. Foto: Tor Erik Schrøder

Kristiansand: – For min del starter alt på trening. Det går på ærgjerrigheten man legger ned i treningsarbeidet for å få gode nok situasjoner. Jeg må sette dem i situasjoner hvor vi får øvd på disse tingene. Det er ingen trylleformler på dette, sier Start-trener Sindre Tjelmeland.

Statistikken etter åtte spilte serierunder er ingen hyggelig lesning for Start.

Det er bare 1970-årgangen til de gulkledde fra Kristiansand som har hatt en svakere åpning på sesongen på nest øverste nivå.

Sørlendingene har aldri sluppet inn flere mål (15) etter åtte kamper på nivå to.

Start har slitt defensivt i år - spesielt på dødballer imot. Mot Bryne skjedde det igjen. 2–2-scoringen kom etter et langt innkast som Start-forsvaret ikke fikk klarert, og det avgjørende målet til Joacim Holtan kom også som følge av at Start ikke klarte å renske ballen unna.

– Vi må evne å gjøre det bedre, og legge større stolthet i det å vinne dueller. Det blir ofte mange kamper i boksen, og da er vi nødt til å vinne dem, sier Henrik Robstad.

Fakta Statistikk over Starts defensive problemer Analyseverktøyet Wyscout viser at Start sliter på disse punktene: * Seier i en av fire hjemmekamper. Ti baklengsmål - ingen har sluppet inn flere hjemme. * Totalt sluppet inn 15 mål på åtte kamper. Kun Grorud (16) og Stjørdals-Blink (18) har sluppet inn flere mål enn Start så langt denne sesongen. * Start er det laget som slipper til flest skudd imot (132). Det resulterer i et snitt på 15,23 skudd imot per 90 minutt. Serieleder HamKam slipper bare til 8,37 skudd i snitt. *Start har forventede baklengsmål (xGA) på 17,84. Det er en statistikk som viser hvor mye et lag er forventet å slippe inn basert på sjanser imot. Ingen lag i divisjonen har høyere xA enn Start. Les mer

Må løfte nivået på trening

Når Fædrelandsvennen presenterer noen av tallene i faktaboksen (over) til Tjelmeland, virker han trygg på at Start skal klare å få orden på disse problemene. Men han er krystallklar på at laget må legge ned innsatsen som kreves på trening.

– Treningsarbeidet vårt må løfte seg til et mye høyere nivå. Som en del av vår måte å spille på har vi en defensiv plan som vi ikke har jobbet så mye med ennå. Presspillet har foreløpig blitt nedprioritert inn mot Bryne-kampen som var, sier Tjelmeland.

Treneren fra Etne forklarer videre at en del av hans spill går ut på å forsvare seg med ball.

– Det at vi får lengre og flere angrep, vil føre til at motstanderen får færre muligheter.

31-åringen roser spillerne for deres innstilling, og ser fram til de neste kampene.

– Vi hadde en god prat i garderoben før trening, og det virker som en positiv gjeng. Dette er en spillergruppe som har bra «go» i seg, selv om de fikk en smell mot Bryne. Jeg er optimist. Vi skal jobbe steinhardt og klare dette, sier en positiv Tjelmeland.

Forventer bedring under ny trener

Eurosport-ekspert Petter Bø Tosterud tippet Start på 7. plass før sesongen startet. Når Fædrelandsvennen slår på tråden for å høre hva eksperten mener om Starts prestasjoner etter åtte runder, sier han at det har vært litt som han forventet før serien ble sparket i gang.

– Jeg synes Start har vært identitetsløse i spillet sitt. Det er mange lag i denne ligaen som har en klar måte å spille på, mens Start over lang tid har vært mer opptatt av motstandernes spill. Hvis man skal være et topplag, må man ha en klar identitet i spillet, sier Tosterud.

– Det er vel noe som kommer til å endre seg med Tjelmeland?

– Jeg vil påstå at det kommer til å bli bedre. Jeg er positiv til den endringen de har gjort med ny trener på plass. Er det noe han har vært tydelig på da han var i Ull/Kisa og Åsane, så er det at han har en klar identitet, sier eksperten til Fædrelandsvennen.

Tosterud sier videre at han ikke lar seg imponere av Starts spillerstall.

– Jeg synes ikke den er så sterk som en del skal ha det til. Den elleveren de sendte utpå mot Bryne var ikke fryktinngytende. Så har de hatt en del skader, men det er det mange andre lag i divisjonen som også har hatt, så det kan ikke være et argument, sier han.

Henrik Robstad mener at spillerne må legge mer stolthet i det å vinne dueller i egen boks. Foto: Tor Erik Schrøder

Mener de har tatt store steg

Henrik Robstad har troa på at spillerne skal klare å stramme til defensivt, og sier at klubbens nye trener har kommet inn og brukt tid på å gjøre en del justeringer.

– Vi har snakket om de tingene der. Vi er nødt til å gjøre noe, og det er noe vi må ta tak i fort. Jeg regner med at det blir bedre, sier forsvarsspilleren til Fædrelandsvennen.

30-åringen ønsker samtidig å fokusere på det positive.

– Det er gøy å se at vi har tatt store steg spillemessig i de to siste kampene. Vi gjør veldig mye bra mot Bryne også, men de siste minuttene ødela alt. Vi har løftet oss, sier han.

Start møter Strømmen på bortebane fredag klokka 18.