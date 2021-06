Fløy står fortsatt uten seier - nøkkelspiller ute resten av sesongen

Fløys nøkkelspiller Lasse Sigurdsen måtte se sine lagkamerater spille 0–0 mot Fram Larvik fra tribunen. Etter tre serierunder har de blåkledde fremdeles ikke vunnet.

Lasse Sigurdsen har røket korsbåndet. Foto: Shayan Jalilian

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

KRISTIANSAND: - Det var et sjokk. Det er helt forferdelig, men jeg kan ikke gjøre noe med det nå. Det er bare å se fram til opptreningen, sier Lasse Sigurdsen til Fædrelandsvennen.

Fløy-spissen kunne ikke hjelpe sine lagkamerater på banen da Fløy spilte 0–0 mot Fram Larvik onsdag kveld. Spissen ble hardt taklet i forrige serierunde mot Nardo, og i dag kom den nedslående beskjeden: Han har røket korsbåndet - for andre gang i karrieren.

– Jeg trodde først det var en strekk på leddbåndet, men så viste MR-bildene at det var avrevet korsbånd. Jeg har fått den beskjeden før for fem år siden, så jeg vet hvordan det er, sier spissen.

Sist han fikk en slik skade var i Start, men da fikk han god oppfølging og kom seg tilbake på banen igjen etter syv måneder. Han forteller at flere i familien hans har hatt lignende skader, og at det blir kjipt å miste resten av sesongen.

– Nå er det bare å trene opp beinet så mye som mulig før operasjonen i slutten av juli. Det tar nok mellom ni til tolv måneder, så det er bare å trene seg opp, sier han.

Fløy-trener Vebjørn Urdal er lei seg på vegne av sin nøkkelspiller.

– Vi mister en god spiller og en bra mann. Det er ikke til å stikke under en stol. Det er kjipt for spilleren selv og for gruppa. Vi skulle gjerne hatt ham på banen, sier Urdal.

Som er fornøyd med det Fløy viste i deler av kampen, selv om det ikke ble seier.

– Det er bittert at vi ikke vinner, men det blir poeng om vi fortsetter sånn, sier Urdal.

Slik var kampen

Gjestene fra Larvik ville ha straffespark etter seks minutter da en av deres angrepsspillere falt i bakken etter en duell med Fløy-keeper Ante Knezovic, men dommer vinket spillet videre - til store protester fra bortelaget.

De påfølgende minuttene var det et Fram Larvik-lag, ledet av tidligere assistenttrener i Vålerenga, Haakon Lunov, som hadde ballen mest og var mest kreative.

Det skulle ta litt tid før de blåkledde fra Flekkerøy begynte å yppe seg. Sebastian Fredriksen sto for det Fløy skapte i første omgangen. Etter en halvtime la han inn et silkemykt innlegg på bakerste, men Kristian Strømland Lien headet i nettveggen.

Like før pause skulle han få prøve seg selv. Ole Fredrik Thorsen vant ballen tilbake, før han spilte den videre til Fredriksen. Kantspilleren fikk skutt fra skrått hold, men skuddet gikk over mål. Litt bedre treff og Fløy hadde gått til pause med en ledelse.

Her kunne Sebastian Fredriksen sendt Fløy i ledelsen. Foto: Shayan Jalilian

Fakta Kampfakta Fløy 0–0 Fram Larvik Fotball, 2.div menn Arkicon Arena, Flekkerøy Mål: Ingen scoringer Dommer: Sondre Brudvik Fløy startet med følgende ellever: Ante Knezovic - Dejan Corovic, Bjørnar Hove, Mats Holt - Sebastian Fredriksen, Tobias Henanger, Arent-Emil Hauge, Mathias Grundetjern - Anders Hella - Ole Fredrik Thorsen, Kristian Strømland Lien. Fram Larvik startet med følgende ellever: Anders Klemensson - Fender Sowe, Sander Grelland, Marius Jacobsen, Herman Nilsen - Shariff Cham, Erik Nordengen, Jonas Bruusgard - Adrian Bergersen, Musa Dubois, Shaft Brewer Jr. Les mer

Store sjanser

«Øya»-laget dominerte det første kvarteret etter pause. De hadde ballen mest, presset gjestene dypt i banen og hadde et par forsøk - det farligste et langskudd av Mathias Grundetjern, som var en av banens beste spillere.

Etter hvert begynte de å skape flere farlige muligheter. Først var det innbytter Thomas Nygaard som brente en mulighet fra kloss hold, og like etter kom Strømland Lien til en stor sjanse, men spissen klarte ikke å pirke ballen forbi Fram Larviks keeper.

Gjestene fra Larvik virket slitne utover i kampen, og skapte nesten ingenting de siste 45. Fløy klarte på sin side ikke å utnytte sine sjanser, og dermed endte det 0–0.