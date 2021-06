«Bestefar» Bakenga har en hyggelig beskjed til gamleklubben

I TIL forbereder de seg på nedrykksstrid. Mushaga Bakenga (28) mener «Gutan» er langt bedre enn som så.

GLISTE I BESTEFARHATT: Mushaga Bakenga senket gamleklubben TIL. Foto: Øyvind Sivertsen

Odd - TIL 3–0

– TIL var en veldig vanskelig motstander, som alltid. De har et godt system. Selv om vi lå på 20 meter, så spilte de seg igjennom. Det er vanskelig å finne ut av hvordan de spiller. Jeg sier til dem at det er veldig bra, sier den tidligere TIL-spissen til iTromsø.

– De må bare fortsette. De har gode nok spillere, legger han til.

– Ingen nedrykkskandidat

Etter 0–3-tapet var TIL-gjengen langt nede, og Gaute Helstrup uttalte at det blir en krig for å få nok poeng til å berge plassen i Eliteserien.

– Vi scoret ett mål etter bra spill. De to andre var skudd fra distanse. Tromsø skapte mye nesten. Vi står her og mener vi møtte et godt lag. Det er en av de tøffere kampene vi har hatt i år, og vanskelig å fine ut av dem. Men vi var effektive og det er bra for oss, sier «Mush».

1–0: Her scorer Mushaga Bakenga. Kent-Are Antonsen kommer for sent til. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Der er mange gutter som der som har holdt på med dette her før, og jeg ser det er unggutter som har tatt steg. Jeg tror ikke Tromsø kommer til å være i nedrykksstriden. De er mye bedre enn andre lag, som kommer til å være der, sier Bakenga.

– Håper ikke at du sier dette bare for å være hyggelig?

– Nei, nei, nei. Altså, vi har møtt mye dårligere motstand i år. Tromsø er absolutt ikke noen nedrykkskandidat, spør du meg, svarer Bakenga.

«Bestefar» Bakenga

Etter å ha slitt tungt i TIL har han virkelig fått fart på karrieren i Odd (via Ranheim) og denne sesongen står han med åtte scoringer på åtte kamper.

– Jeg har stabilitet og har jobbet godt over tid. Det betaler seg, sier «Mush» - som knallet vakkert inn 3–0 fra distanse.

Og meldte seg dermed på i kampen om rundens mål, sammen med Joshua Kitolano som gjorde 2–0 på et vakkert langskudd.

– Når «Josh» klarer å score slike mål, så kan ikke jeg være noe dårligere. Han inspirerte meg til å skyte. Godt å se at den gikk inn, sier Bakenga, som hadde på seg en spesiell hatt etter kampen.

– John og Josh Kitolano har alltid kalt meg bestefar. I dag var faren deres på kamp og hadde på seg denne hatten her og sa «gi den her til bestefar Mush». Da ser jeg ut som en bestefar, sier Bakenga med et smil.