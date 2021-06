Ada Hegerberg mener mye har skjedd med kvinnefotballen de siste årene. Men hun ser fortsatt et stort forbedringspotensial.

Ada Hegerberg jobber fortsatt med å komme tilbake fra skade. I mellomtiden vil hun gjerne snakke om hvordan kvinnefotballen kan vokse.

Ada Hegerberg mener kvinnefotballen tar et nytt, viktig skritt ved at kampene i Champions League skal vises fra kommende sesong. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Mette Bugge Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Fotballproffen, som har scoringsrekorden og fem turneringsseiere i Champions League, er spent på kvinnefotballens vegne.

Hun har spilt mange kamper for den franske klubben Lyon de siste årene. De viktigste av dem stort sett i Champions League.

Kommende sesong skal Champions League for kvinner strømmes på Youtube. Et britisk selskap (DAZN) har kjøpt rettighetene. Det gleder Hegerberg.

Et nødvendig skritt

Ventetiden har vært lang. Hegerberg, fortsatt i rehabilitering etter et tretthetsbrudd i leggen, er overbevist om at dette er et nytt og riktig steg for at kvinnefotballen «skal bli regnet med».

25-åringen sier det har skjedd mye de siste årene. Oppmerksomheten om VM har vokst, det er blitt flere kvinner som lever av denne idretten, og ikke minst har fotballen fått frem profiler. Det betyr mediedekning.

Nå bruker storscoreren ordet «gamechanger» om den nye avtalen for visning av Champions League. På Youtube skal man kunne se kampene gratis de to første årene.

Ada Hegerberg ønsker å bidra til at Lyon kommer tilbake på toppen igjen. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Snart i scoringsposisjon igjen

Verdens største turnering er en attraksjon. Hegerberg håper den kan vokse og skape drømmer hos yngre jenter.

– Champions League er «min turnering». Jeg vil vinne så mange trofeer som mulig og holde toppscorertrofeet ved like, sier hun oppriktig.

Den norske spilleren er med 53 mål tidenes mestscorende i kvinnenes Champions League. Hun har en kontrakt frem til 2024 med den franske klubben, men har ikke spilt siden januar 2020 på grunn av skadeproblemene.

Hegerberg har alltid satt seg store mål og nådd dem, men etter at hun havnet på sidelinjen, har Lyon stoppet litt opp. I år ble det bare kvartfinale i Champions League. Da ble trener Jean-Luc Vasseur byttet ut. Nå er det Sonia Bompastor som skal føre lagets stolte historie videre.

40-åringen spilte i Lyon tidligere og var med på de to første Champions League-triumfene før Hegerberg kom til klubben.

– Jeg kjenner Sonia godt. Hun var assistenttrener de to første sesongene mine i Lyon. De siste årene har hun vært leder for klubbens akademi, sier Hegerberg.

Trening og atter trening i Lyon. Ada Hegerberg har hatt en tung tid på grunn av en korsbåndsskade og deretter et tretthetsbrudd i leggen. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Lyon har noe å forsvare

Det viktigste for toppklubben fremover er å komme tilbake som et topplag i Europas gjeveste turnering.

– Jeg har tenkt på det tidligere, at med fem finaleseire i Champions League på rad, måtte det komme et tap en dag. Nå handler det om hvordan man står opp og hva slags karakter man viser.

– Hva må til for at kvinnefotballen skal bli enda mer profesjonell?

– Hvor skal jeg begynne? Det handler om å få hjelp til å bli bedre og at vi må trene enda smartere. Det betyr også tilgang på kompetanse, at jentene blir tatt seriøst fra de er unge. De må få treningstid på banen, gode trenere, og det må stilles krav til spillerne. Det er et stort forbedringspotensial.

Hun skynder seg å legge til at kvinnefotballen er avhengig av å ha folk som sitter i riktige posisjoner internasjonalt. Nordmøringen trekker frem Lyon-president Jean-Michel Aulas som en som går i bresjen for kvinnene.

– Jeg skulle ønske flere fulgte hans eksempel. Han har vært en foregangsmann.

Ada Hegerberg mener grep må tas for at kvinnefotballen skal bli enda mer profesjonell. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Langsiktig er ordet Hegerberg bruker for å beskrive tankegangen og arbeidet som må til for å få det beste produktet. Ifølge Hegerberg er ikke dette noe som skjer over natten.

Hun overvar finalen i Champions League på TV, der Barcelona slo Chelsea 16. mai. Begge lag hadde norske spillere. Caroline Graham Hansen var på vinnerlaget.

– Det er surt at vi ikke fikk spille finale, men det kan bli en stor motivasjon for laget fremover. Analysen som legges ned er viktig. Det blir jo en slags realitetssjekk på hvor vi står, sier Hegerberg.

Hennes ambisjoner er i alle fall ikke blitt noe lavere.

– Det er viktig for laget å finne ut hva vi må gjøre for å holde oss i toppen. Da må vi gi litt ekstra. Men først se oss selv i speilet.

Fakta Ada Hegerberg Født 10. juli 1995 Kommer fra Sunndalsøra. Spiller for Lyon i Frankrike. Har tidligere spilt for Kolbotn, Stabæk og Turbine Potsdam. Pådro seg en korsbåndsskade i januar 2020. Da hun trente igjen i fjor høst, fikk hun et tilbakefall fra et tidligere tretthetsbrudd. Hun jobber nå med å komme tilbake på banen, men comebackdatoen er ukjent. Les mer