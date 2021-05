Ødegaard fortvilte i Europa League-exit for Arsenal

(Arsenal-Villarreal 0–0, 1–2 sammenlagt) Martin Ødegaard (22) leverte en anonym opptreden i Arsenals Europa League-nederlag mot Villarreal. Spanjolene møter Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i finalen 26. mai.

Drammenseren klarte ikke å prege matchen Arsenal måtte vinne for å ta seg til finalen i Europas nest gjeveste klubbturnering. I stedet ble Ødegaard tatt av banen etter en drøy time og måtte se fra sidelinjen at heller ikke lagkameratene klarte å score det avgjørende målet som ville sendt rødtrøyene videre fra semifinalen.

Dermed er hardt pressede Mikel Artetas sjanse til å oppnå suksess som Arsenal-manager denne sesongen spolert. En 9. plass i Premier League er alt London-klubben kan vise til. For første gang siden 1995 vil ikke Arsenal være kvalifisert til en europacupturnering neste sesong.

ØDEGAARD-SMELL: Martin Ødegaard fikk vondt i forbindelse med kampen mot Villarreal. Foto: John Walton, PA

Bekmørkt for Arsenal

I Artetas første fulle sesong som Arsenal-manager har laget slitt stort. I FA-cupen røk rødtrøyene ut i 4. runde etter 0-1-tapet for Southampton. I ligacupen ble Artetas menn smadret 1-4 av Manchester City i kvartfinalen. I serien ligger de på 9. plass - 12 poeng bak 4. plassen med bare fire matcher igjen.

Og nå er også håpet om Europa League-tittelen, som ville gitt dem en plass i Champions League neste sesong, ute.

RØK UT: Arteta og Arsenal er ikke med i Europa neste sesong. Foto: Alastair Grant, AP

Spansk-engelsk finale

I stedet er det den spanske La Liga-sekseren Villarreal som skal til polske Gdansk for å spille Europa League-finale mot Manchester United 26. mai. Triumfen i semifinalen gjorde trolig ekstra godt for Villarreal-manager Unai Emery, som fikk sparken i Arsenal for halvannet år siden.

– Det er en meget, meget sterk prestasjon av Villarreal, konstaterer TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

INTENST: Mye sto på spill for Martin Ødgaard og lagkameratene mot Villarreal. Foto: HANNAH MCKAY