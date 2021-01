Norge-sjefen måtte ta en alvorsprat med spillerne

Norges landslagstrener satt oppe til klokken 08.00 på morgenen, for å analysere hva som gikk galt mot Frankrike i VM.

Christian Berge har fått mye å tenke på, men er innstilt på å rette opp mot Sveits. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / POOL

Christian Berge brukte tid på å finne ut hvorfor håndballherrene ikke lyktes i VM-åpningen. Etter frokost fredag, måtte han ta en alvorsprat med spillerne.

– Det var for få som spilte en god kamp. De spillerne jeg har snakket med i dag er revansjesugne og innstilt på ikke å gjøre det samme, sier Berge.

Pratet med flere i laget

Han hadde individuelle samtaler med noen av spillerne etter frokost. For det han så i kampen var at spillerne ikke gikk på mål, at det manglet flyt og at de bommet altfor mye. Norge tapte 24–28.

– Jeg har ikke vært med på noe lignende, sier Berge.

Trønderen sikter til at det ble 28 bomskudd i kampen. Bom i 47 prosent av alle skudd på mål.

– Det var kanskje litt høye skuldre og uvante omgivelser, fortsetter Berge, som ikke var sint da han pratet med spillerne.

– Det nytter ikke. Det virket aldri på meg, forklarer han.

Sander Sagosen scoret ti mål, men ble for alene, Foto: IHF

Har lang erfaring

Berge var selv proff i store deler av sin karriere, før han ble klubbtrener og deretter landslagstrener.

– Akilleshælen var at vi ikke klarte å lage nok mål, gjentar Berge, som ble spurt ut digitalt av pressekorpset, der de fleste befinner seg i Norge.

Mye dreide seg om neste kamp lørdag, mot Sveits. Norge må ha rettet på en god del før møtet med neste motstander. Sveits kom inn i gruppen da USA måtte trekke seg.

– Vi kom inn i feil spor, og det må vi gjøre noe med, sier sjefen.

Han tror Christian O`Sullivan kan hjelpe til med å endre rytmen, hvis han kommer inn. Spilleren, som hadde magevondt og måtte stå over åpningskampen, var med på en fysisk trening fredag.

Hele laget kom svært sent tilbake til hotellet, der det var middag og koronatest. Deretter måtte Berge se gjennom Frankrike-kampen, for å studere nøye hva som ikke gikk. Og så måtte han planlegge neste oppgjør mot Sveits.

Litt å rette på

Målvakt Torbjørn Bergerud hadde ikke fått sove før i halv-fire-firetiden. Han fortalte at laget må snu rytmen når kampene går så sent. Kampstart i Kairo er halv ti der, halv ni norsk tid.

Bakspiller Harald Reinkind hadde vært på en slik samtale:

– Det er fint å høre hva hans tanker er, fra sjefen selv. Det handler om å ta med oss de positive tingene.

Han var enig i at det var endel ting å rette på.

Er optimistisk

Strekspiller Bjarte Myrhol mente at det var en åpningskamp i nye omgivelser, og en del usikkerhetsmomenter, som gjorde at laget kom i ulage.

– Vi ble hengende etter franskmennene, som førte fra start til mål. Det var med på å underbygge at det var et halvnervøst lag. Vi var ikke frie nok i spillet.

Myrhol mener at stemningen i laget er bra.

– Vi har fått smilet tilbake, fortsetter veteranen.

Han sier det skapte entusiasme da O`Sullivan kom ned til matbordet og satt for seg selv da han inntok måltidet.

Alle mener at en frisk playmaker vil være et stort pluss for Norge.