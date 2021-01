Anbefaler full stans i innendørs breddeidrett de neste to ukene

Regjeringen anbefaler en pause i breddeidretten som foregår innendørs de neste ukene.

Det er anbefalt full stans i all innendørs breddeidrett de neste to ukene. Dette bildet er fra våren 2019 da det var full aktivitet med basketballturnering i Munkvollhallen. Foto: Morten Antonsen

Dette som et ledd i å få kontroll på smittesituasjonen i landet. Det ble klart da statsminister Erna Solberg (H) offentliggjorde nye nasjonale smitteverntiltak søndag.

– Med tanke på smitteutviklingen vi så i jula, så har vi fryktet at dette vil komme, sier Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets til Adresseavisen om anbefalingen fra regjeringen.

Gjelder fram til 18. januar

Bakgrunnen for de kraftige innstrammingene er nettopp økningen i smittetilfeller den siste tiden. Lørdag opplyste Folkehelseinstituttet at R-tallet, som indikerer hvor mange hver koronasmittede person overfører smitten videre til, er beregnet til å være 1,3.

Det er langt høyere enn ønskelig.

Myndighetenes anbefaling innebærer at all innendørsidrett innstilles fram til 18. januar.

Organisasjonssjef i Trøndelag Idrettskrets, Kjell Bjarne Helland, er ikke overrasket over at myndighetene har anbefalt at innendørsidretten innstilles. Foto: Terje Svaan

– Om det vil vare lenger, er umulig for meg å si noe om. Jeg håper anbefalingene da er at man kan drive aktiviteten igjen. Særs for barn og unge mener jeg dette er viktig, sier Helland.

Må ha avstand utendørs

I tillegg anbefales det kun å gjennomføre trening og konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum én meter til andre utøvere.

Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden.

– Dessverre har myndighetene sett en negativ utvikling i smittetallene i mange kommuner, og det er også en risiko for en ytterligere forverring de neste ukene. Dette er naturligvis trist og svært uheldig for innendørsidrettene, som nå må belage seg på en periode med nedstengning, sier idrettspresident Berit Kjøll i en uttalelse.

Hun oppfordrer idretten følge lojalt opp om de nasjonale rådene, slik at smittepresset vil avta i tiden som kommer.

– Krevende situasjon

Kjell Bjarne Helland har fast møte med særkretsene på mandager der koronasituasjonen er tema.

– Mandag blir det en oppsummering av jula, men også en oppfølgning av søndagens anbefalinger. Jeg har også varslet alle ordførere og kommunedirektører om at vi vil holdes oppdatert og også komme med innspill i denne krevende situasjonen, sier han.

Toppidretten har unntak og berøres ikke av søndagens oppdaterte anbefalinger fra regjeringen.

Idrettspresident Berit Kjøll sier i en uttalelse at hun er glad for at toppidrettsutøverne fortsatt kan utøve både trening og konkurranser. Foto: Mariann Dybdahl

– Vi er glade for at våre toppidrettsutøvere fortsatt kan utøve både trening og konkurranser. Dette er viktig for våre fremste utøvere som har idretten som sitt levebrød, sier Kjøll.

De hastinnførte smitteverntiltakene som ble presentert søndag innebærer at Norge beveger seg inn i det nye året i en sosial nedstengning.

Flere steder i landet har smitten økt den siste tiden, selv om den fulle effekten fra julehøytiden trolig ikke har kommet til syne ennå.

