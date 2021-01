For et drøyt år siden mistet han TIL-jobben. Nå gjør Svein-Morten (49) comeback på Alfheim

Svein-Morten Johansen er inne i varmen igjen på Alfheim.

TILBAKE: Svein-Morten Johansen er glad for å være tilbake i klubben i sitt hjerte. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Tobias Stein Eilertsen iTromsø

TILs tidligere sportssjef var en av dem som forsvant ut av klubben etter at nedrykket fra Eliteserien var et faktum i desember 2019. Den gang valgte klubbledelsen å fjerne sportssjefstillingen, og det gikk kort tid før Johansen var ferdig i klubben.

Et drøyt år senere er Johansen tilbake i TIL. Men ikke rundt A-laget. Denne gangen skal han jobbe som trenerutvikler i akademiet.

Nylig ble det klart at Martin Skogstad slutter som administrativ leder i akademiet. Johansens inntog som trenerutvikler gjør at de går tilbake til en tidligere organisering med én utviklingsansvarlig og én trenerutvikler. TIL-profilens hovedjobb blir å jobbe tett på trenerne i akademiet.

– Jeg ble kontaktet av TIL og Morten (Giæver) som er utviklingsleder om jeg kunne være interessert i å jobbe med trenerne her i akademiet, og jeg hadde vel ikke tenkt på at jeg skulle tilbake til TIL på det tidspunktet Morten ringte meg, men akkurat den jobben kjente jeg på at er litt «meg» i den, å jobbe med mennesker og utvikling, så det å jobbe med trenerne her var noe jeg ikke kunne si nei til. Det begynte og modnes i meg og noen dager senere tenkte jeg at jeg prøver å få det til og da ble det slik, sier Svein-Morten Johansen til iTromsø.

Blir ingen sportssjef

Han mistet jobben som sportssjef etter nedrykket i 2019, men kun 13 måneder senere er han altså tilbake på Alfheim, om enn i ny rolle.

– Det er litt rart å være tilbake, samtidig føles det veldig naturlig fra jeg gikk inn døren her. Jeg har ikke brent noen broer og har godt forhold til menneskene her, så det føltes veldig naturlig å gå inn døren igjen, til tross for at jeg har vært borte ett år, sier Johansen.

Svein-Morten Johansen var sportssjef i TIL fra november 2012 til og med desember 2019. Han er også velkjent som mangeårig TIL-spiller med 253 kamper for klubben mellom 1992 og 2003.

Nå presiserer Johansen at han ikke skal ha noen med spillerlogistikk å gjøre.

– Jeg kommer til å ha et hundre prosent fokus på det med å drive med utvikling av trenerne og støtte de i sitt arbeid. Så er det selvfølgelig slik at jeg er veldig god kjent med fotballklubb, at det er for det første ikke er en åtte til fire jobb, for det andre så gjør man mange oppgaver, men jeg kommer nok ikke til å jobbe med de oppgavene jeg hadde før, sier Johansen.

Han utelukker ikke at han kan være behjelpelig med den tekniske biten rundt spillerovergangen.

– Det å støtte opp om klubben, det kan være flere ting, slike ting du bidrar til hvis noen spør, men mitt fokus vil bli på trenerutvikling, svarer Johansen.

Gammel modell

Tromsdalingen har også spilt for TUIL. I samme klubb har han også jobbet som daglig leder.

Etter at han var ferdig i TIL har han jobbet med «hobbyen» som vinkjenner, samt som lærer på Tromsdalen Videregående Skole.

Nå blir han altså trenerutvikler i TIL, etter at klubben går tilbake til sin gamle modell.

– Da Truls (Jenssen) dro til Brann for litt over ett år siden, gjorde vi litt om på organisering, hvor da jeg ble fagansvarlig og trenerutvikler og så ble Martin (Skogstad) administrativ leder. Nå går vi tilbake til den organiseringen vi hadde før det, med en utviklingsansvarlig og en trenerutvikler, så han går sånn sett inn i den rollen jeg har hatt i snart to år som trenerutvikler, og så blir jeg utviklingsansvarlig igjen, sier Morten Giæver.

– Ingen syvende far i huset

Johansen har en årrekke bag seg i TIL, både som spiller og sportssjef, og er veldig klar på at han ikke føler seg som noen «syvende far i huset» som nå kommer tilbake igjen.

– Jeg likner veldig dårlig på en «syvende far i huset», jeg har ikke de egenskapene, og jeg har tenkt veldig på hva jeg kan bidra med. Jeg har en veldig klar tanke om trenerrollen. Jeg har hatt mange trenere selv som spiller, jeg har jobbet med mange trenere og vært veldig interessert i trenerrollen, så det har vært mitt fokus, sier Johansen, som har en klar formening om hva han tenker om sin nye rolle.

– Jeg har tenkt rent faglig på hva jeg kan bidra med i TIL, og for disse trenerne. Det er så enkelt at jeg synes trenerrollen som den undrende treneren, den som spør spørsmål og søker svar hos spillerne, den nysgjerrige treneren og at trenerne er seg selv, det jeg er opptatt av og prøver å hjelpe til med. Forhåpentligvis får vi et got samarbeid her, sier 49-åringen.

Tanker om TIL

Siden Johansen forlot i desember, har Simo Valakari og hans finske delegasjon alle forlatt klubben, koronapandemien har snudd opp og ned på hodet til hverdagen hos både folk og fotballklubber, og Gaute Helstrup har kommet inn og ledet klubben tilbake til Eliteserien.

– Det har vært et spesielt år for alle, TIL og utenfor i Tromsø og overalt, så det er jo spesielt. Jeg var ganske rask med å gratulere Gaute (Helstrup) med opprykket fordi det er ganske sterkt å klare det på første forsøk, jeg har vært med på det selv før, og det er ikke gitt at det er slik. Jeg synes det er veldig sterkt det de har gjort på A-laget, sier Johansen.

TIL har uttalt en endring i strategi med rekruttering av yngre spillere som kan utvikles videre og siden bli solgt for større summer.

Johansen synes det nye tankegodset i klubben er interessant.

– Man har jo en fin inngang til Eliteserien og fokuset tror jeg ikke har enret seg så mye til hvordan vi tenkte før. Man har et fokus på å bruke det nære, og jeg synes det med å hente Jørgen Vik som jeg kjenner godt fra Tromsdalen er et godt eksempel på det, at man tør å bruke de nære kreftene. Jeg er veldig positiv til den utviklingen, sier Svein-Morten Johansen.