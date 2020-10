Runder 50 kamper som Start-trener : – Føler vi har gjort mye riktig

Joey Hardarson på treningsfeltet denne uka. Siden han tok over på vårparten i fjor, mener islendingen at laget har vist god progresjon. Foto: Jacob J. Buchard

Som den fjerde treneren siden Tom Nordlie, når Joey Hardarson 50 seriekamper som hovedtrener. Han mener laget har blitt mer solid enn da han tok over, men at de må passe seg for å bli for naive.