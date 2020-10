Avaldsnes snudde til seier på tampen

Avaldsnes lå under 0-1, men snudde til 3-1-seier over LSK i Toppserien i fotball for kvinner. Avaldsnes har vunnet fire av sine fem siste kamper.

LSK tok ledelsen ved Tonje Pedersen etter 23 minutter. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0 til LSK. Etter 72 minutters spill utlignet Rasheedat Ajibade for Avaldsnes. Justine Vanhaevermaet satte ballen i eget nett for LSK åtte minutter senere. Elise Thorsnes scoret 3-1-målet for Avaldsnes fire minutter før slutt. Justine Vanhaevermaet (LSK) og Nathalie Utvik (Avaldsnes) fikk begge gult kort. Avaldsnes har 27 poeng etter 13 kamper. LSK blir værende på 25 poeng. Kampen ble dømt av Ingvild Aarland. 125 tilskuere fulgte kampen på LSK-hallen. 1. november skal LSK møte Vålerenga, og Avaldsnes møter Rosenborg.

