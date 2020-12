Planlegger for Karsten Warholm International også i 2021 – ønsker også å løpe NM på hjemmebane

Til tross for usikkerhet rundt koronarestriksjoner planlegger Karsten Warholm sitt eget friidrettsstevne fredag 29. januar i Ulsteinvik også i 2021.

Karsten Warholm har gitt publikum valuta for pengene de to forrige utgavene av sitt eget stevne. Også i år skal han arrangere sitt eget stevne, men det blir nok uten publikum. Foto: Nils Harald Ånstad

Odd-Sølve Grannes

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det betyr at Karsten Warholm International trolig blir arrangert for tredje året på rad i Ulsteinhallen, men den kommende utgaven blir naturligvis annerledes enn de to foregående.

– Det er høyest sannsynlig at det blir noe av det. Vi har alle kunstneriske friheter til å lage et stevne som passer innenfor de gjeldende smittevernsreglene som er til enhver tid, bekrefter Warholm til Sunnmørsposten, og legger til:

– Blir det total nedstengning, så ryker det, men da ryker alt. Sånn som det er nå, og til og med litt strengere regler, skal vi tåle det veldig bra.

Les også Warholm byttet ut treningsleir på Tenerife med hjemfylket: – Et avbrekk

Uten publikum

Datoen for stevnet blir fredag 29. januar. Manager og mor Kristine Haddal, står i spissen for planleggingen av stevnet. Hun forteller at de nå jobber for å få til et arrangement basert på smittevernsreglene per dags dato. For arrangementet innendørs gjelder det akkurat nå opptil 50 personer.

– Vi er i en kartleggingsfase for å se hva som er mulig, smittevernet har førsteprioritet, sier manager Kristine Haddal til Sunnmørsposten.

Kristine Haddal, Warholms mor og manager, står i spissen for planleggingen av Karsten Warholm International. Foto: Staale Wattø

Fordelen til Karsten Warholm International er at de selv styrer hvem som skal delta.

– Arrangementet går på invitasjon, så vi kan sette sammen antallet deltakere og øvelser selv. Derfor kan vi sette rammene godt innenfor med tanke på smittevern. Vi har stor tro på at vi får dette til, så sant smittesituasjonen ikke endrer seg lokalt. Vi kommer også til å ha krav om at utøverne tester seg før de kommer hit, sier Haddal.

Les også Warholm uten treningspause på fem år

Nasjonale utøvere

I de to tidligere utgavene har utøverne vært av lokalt, nasjonalt og internasjonalt preg. Denne gangen blir det trolig lite internasjonale utøvere på startstreken.

– Det blir nok et mye mer nasjonalt preg i år, fordi vi ikke ønsker å hente utøvere fra utlandet i like stor grad. Så blir det riksdekkende TV med NRK og full pakke. Vi har veldig troa på det og ønsker å videreføre tradisjonen som dette har blitt, sier Warholm.

Det er nemlig viktig for Warholm og teamet å holde liv i arrangementet.

– Ja, så lenge det kan arrangeres ansvarlig, så er det viktig å se på muligheten for å holde liv i arrangementet. Det skal bli et bra stevne, og det skal ikke gå utover kvaliteten, selv om det nok blir litt kortere enn vanlig og uten publikum, sier Haddal.

Les også Warholm sier nei til ny sesong av NRK-dokumentar

NM

Warholms klubb, Dimna, sørger for at øvelsene blir gjennomført under selve arrangementet og stevnet bidrar godt i klubbkassa. Også andre lokale aktører nyter godt av stevnet.

– Vi prøver jo å lage synergier med både samarbeidspartnere og det lokale næringslivet. Vi er jo av den oppfatningen av det funker bra, det er i hvert fall inntrykket vårt. Også er det jo bra at folk som kommer hit bruker hotellet og de lokale restaurantene, sier Warholm.

Helga etter Karsten Warholm International arrangeres, skal Dimna også arrangere NM for seniorer innendørs. De er avhengig av at 200 personer kan delta på arrangementer innendørs for at de kan gjennomføre det. Warholm stiller til start om NM går som planlagt.

– Ja, jeg ønsker å stille opp når klubben min skal arrangere NM, sier han.

Norgesmesterskapet fører også til at Haddal legger til rette for at utøvere som kommer på Karsten Warholm International kan bli værende i Ulsteinvik den påfølgende uka.

– Ja, det har vi snakket om og skal få til et opplegg for dem som eventuelt vil roe seg ned i Ulsteinvik den uka, sier Haddal.

Les også Ingen pris til Ingebrigtsen - disse vant