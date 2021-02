Supertalentet (20) satte norsk VM-rekord. Så måtte hun konsentrere seg om å ikke besvime.

Ragne Wiklund (20) tok ut alt hun hadde for å ta medalje på 3000 meter. Til slutt var hun bare 72 hundredeler fra VM-bronse.

Ragne Wiklund tok fjerdeplass på 3000 meter i enkeltdistanse-VM. Foto: Peter Dejong, AP/NTB

For 20-åringen fra Oslo tok den litt sure fjerdeplassen. Det er likevel tidenes beste norske plassering i enkeltdistanse-VM av en kvinne. Den tidligere rekorden hadde Edel Therese Høiseth og Maren Haugli, som begge tok femteplasser.

– Vi ble enige om at jeg bare måtte kjøre på. Det var ingen vits i å holde noe igjen. Jeg gikk for medalje og ikke tiden, sier Wiklund til Aftenposten fra VM i Heerenveen.

Men tiden også var formidabel. 4.00,49 er nesten fire sekunder raskere enn da hun satte personlig rekord i EM for fire uker siden.

Tok seg helt ut

Wiklund holdt ikke igjen på noe fra start og passerte raskt parvenninne Martina Sablikova. Men på slutten fikk 20-åringen kjenne den harde starten og fikk «hammeren».

– Da jeg kom i mål, var jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skulle komme meg rundt banen. Det var en liten kamp der mens trenerne prøvde å få kontakt med meg. Jeg måtte bare konsentrere meg om å ikke kaste opp eller besvime, sier hun, ler og legger til at det egentlig er et godt tegn.

Nederlandske Antoinette de Jong tok VM-gull på hjemmebane. Sablikova tok sølvet og Irene Schouten bronsen - bare 72 hundredeler foran Wiklund.

Ragne Wiklund var dyktig sliten etter at hun hadde tatt ut alt i jakten på VM-medalje. Foto: Peter Dejong, AP/NTB

Fredag venter lagtempo for Wiklund i VM. Der har det norske kvinnelaget to tredjeplasser på rad i verdenscupen. Søndag skal hun etter planen gå både 1500 og 5000 meter.

– Jeg er litt usikker, for det er nok på 5000 sjansene mine er best. Men jeg har såpass lyst å gå at jeg tror det blir begge deler.