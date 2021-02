Svenske Dahlqvist ut mot Udnes Weng: – Driter fullstendig i hva de sier

OBERSTDORF/OSLO (VG) Lotta Udnes Weng kaller svenskene «kaxiga» og Maja Dahlqvist kvitterer med å gi den norske sprinteren det glatte lag.

Jonna Sundling forsvarte svenskenes ære og tok gullet foran Maiken Caspersen Falla og Annamarija Lampic på kvinnenes VM-sprint i Oberstdorf.

Den kanskje største overraskelsen på VM-sprinten var likevel at gullfavoritt Linn Svahn røk ut alt i semifinalen.

– Hun har vært suveren i hele år, så jeg er litt overrasket. Det viser at det ikke bare er å komme hit og herje, det er godt å se. Det er litt «payback» til alle de «kaxige» (kjepphøye) kommentarene fra Sverige, sier Lotta Udnes Weng til VG - før svenske Jonna Sundling slo tilbake og tok et overlegent gull.

For det har vært ordkrig over grensen inn mot VM. Frida Karlsson har for eksempel meldt at Sverige kan stille med to stafettlag som kan kjempe om medalje.

– De har vært store i kjeften, men de har prestert, så vi kan ikke ta dem på det. Men jeg synes det er godt å se, det synes jeg, sier Lotta Udnes Weng - som mente hun ble hindret av Svahn under sprinten i Falun for en snau måned siden.

– Vi har pratet om at vi ville ha bedre laginnsats enn svenskene. De har en tendens til å fyre opp litt og de har høy selvtillit, så det er deilig å slå litt tilbake, sier Falla til VG.

Dahlqvist slår tilbake

Gullfavorittene Maja Dahlqvist og Svahn røk begge ut av semifinalen i VM-sprinten og svenskene ble rystet. Hele tre av seks kvinner i finalen bar norsk landslagsdrakt.

Svahn stormet gjennom pressesonen, sa til SVT at hun er «veldig skuffet og bare vil dra», men Dahlqvist tok seg tid til å svare på spørsmål om hvordan hun opplever Wengs anklage om å være «kaxig».

– Jeg driter fullstendig i hva de sier. Jeg holder på med mitt, sier Dahlqvist til pressen.

– Det er ikke bare bare å gå inn i mesterskap med favorittstempelet. Vi norske har kommet inn i mesterskapet og truffet bedre. Jeg forstår at noen svensker er misfornøyde, sier Ane Appelkvist Stenseth, som kom på femteplass.

Lotta Udnes Weng kolliderte med tvillingsøsteren i semifinalen og mistet dermed muligheten til å gå til finalen. Etter ulykken var hun ikke særlig imponert over søsteren:

Aj, aj, aj

Dahlqvist- og Svahn-exiten skapte sjokkbølger på den andre siden av grensen.

– Aj, aj, aj. Hun ser ut som en kråke. Totalfiasko, skriver Aftonbladet i sin livedekning av Svahn i semifinalen.

Rivalen Expressen kaller det en «fiasko for gullhåpene».

– Hun var aldri med i kampen om finalen, det var ikke den Linn vi har sett tidligere, eller de siste to årene. Hun har ikke klart å leve opp til forventningene i sitt første store mesterskap, sa ekspert Anders Blomquist hos SVT.