Spisstalent forlater Start - går til Fløy

Kristian Strømland Lien (19) skal spille for Fløy kommende sesong.

Kristian Strømland Lien går til Fløy på en permanent overgang. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det melder Start på sin nettside.

- Vi hadde et godt samarbeid med Fløy i fjor, og vi har hatt en veldig god dialog i vinter. Vi ønsker gode samarbeid med klubbene rundt oss for å utvikle spillerne på Sørlandet best mulig. Kristian er en spiller som trenger en god kamparena, og den kan han få i Fløy, sier Atle Roar Håland, sportslig leder i Start til nettsiden.

Lien var på lån til Fløy i fjor. I avtalen mellom klubbene ligger det inne at Start har førsterett til å hente spissen tilbake.

Lien har skrevet en toårskontrakt med 2. divisjonsklubben.

- Kristian er en dedikert og sulten spiller som vi ønsker å hjelpe med å nå langt. Med sin tilstedeværelse fysisk, og kvaliteter i og rundt boks, passer han perfekt inn i vår spillestil. Vi har tro på at 2021 kan bli året der han virkelig slår gjennom, sier trener- og spillerutvikler i Fløy Marius Kjørvik Johansen til klubbens eget nettsted.