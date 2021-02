Midtbanespiller klar for AaFK: - Jeg håper jeg blir en lederskikkelse

Tidligere Start-spiller Erlend Segberg har signert ei treårskontrakt med AaFK.

Erlend Segberg forlater Start etter seks sesonger i klubbens A-stall. Foto: Kristian Stenerud

I går kom det fram at 23-åringen Erlend Segberg var på vei til AaFK. Det bekreftet spillerens agent, Krister Gundersen. I dag bekrefter partene at Segberg blir AaFK-spiller de tre neste årene.

– Det er ca 1,5 uke siden at det ble kjent at jeg ikke skulle fortsette i Start, og ikke lenge etterpå fikk jeg en telefon fra Lars Arne. Han solgte dette prosjektet godt inn til meg, som gjorde at jeg fikk en god følelse fra starten. Jeg trengte litt tid for å tenke gjennom på det, men jeg er glad for at det er i orden nå, sier Erlend Segberg til Sunnmørsposten.

Segbergs kontrakt med Start gikk ut ved nyttår, og partene kom ikke til enighet om en ny kontrakt.

– En stor klubb

– Lars Arne Nilsen har vært interessert i deg tidligere også?

– Jeg tror nok det, for det har jeg hørt om tidligere, uten at jeg har snakket med han om det. Lars Arne er en type jeg har sansen for, som jeg tror det kan bli en god match med, sier han.

– Hvorfor ble det AaFK?

– AaFK er en stor klubb, som har et fantastisk stadion og en innholdsrik historie. I mine øyne er det en attraktiv klubb i Norge, så var det en tung sesong i fjor, som det på samme måte var der jeg spilte. Jeg tror den gjengen som er her nå kan bli virkelig bra i år, sier midtbanespilleren, som synes det var på tide å ta steget videre i karrieren.

Vil være en lederskikkelse

– Det var en av grunnene til at jeg valgte å forlate Start, så blir det spesielt å skulle møte dem. Jeg har et fantastisk forhold til Start og supporterne, og jeg håper alle har respekt og forståelse for valget jeg har tatt, sier han.

– Hva slags rolle ser du for deg å få i klubben?

– Jeg håper jeg blir en lederskikkelse på banen, at jeg spiller mye og blir en viktig brikke i kampen for et opprykk, sier han.

I går bekreftet AaFK at Parfait Bizoza har fått lov til å reise til en utenlandsk klubb, som er FC Ufa i Russland. Han må bestå den medisinske testen og bli enig om de personlige betingelsene før overgangen er i boks. Tanken er at Segberg skal erstatte Bizoza.

– En veldig god ballspiller

– Det er snakk om en veldig god ballspiller, en type som kan diktere litt tempoet i kampene. Han er flink til å spille på ett touch og vende spillet, så er han en ballsikker type. Utfordringen hans har vært å være god i mer enn en halv sesong av gangen, sier Daniel Aase, som er tidligere Start-spiller og Fædrelandsvennens fotballekspert.

Han tror Segberg kan bli ei god signering for AaFK.

– Når han er i form har han vært bankers på laget under fire forskjellige trenere i Start i eliteserien og 1. divisjon. Men han har en tendens til å ha en periode der han ikke spiller og er ute av form. Jeg har ikke alle svarene på hvorfor det har vært slik, men AaFK får en stabil og god sentral midtbanespiller.

Tydelig rolle

– Det henger nok litt sammen med det å få tillit, trygghet og en tydelig rolle i laget. Det var også litt av grunnen til at AaFK ble min neste klubb, fordi jeg tror på at jeg får en slik rolle her. Daniel er en klok mann, som vet hva han snakker om, sier Segberg.

På spørsmål om Aase er overrasket over at den tidligere Start-spilleren går til en annen klubb i 1. divisjon, svarer han slik:

– For mange er det nok overraskende med tanke på sesongen AaFK hadde i fjor. Mange forventet nok at han skulle gå til en eliteserieklubb, men jeg tenker han har fått et tydelig signal fra Lars Arne Nilsen på at han liker han godt. Segberg har ekstremt mye erfaring for å være så ung, og jeg tror nok har trengte et miljøskifte med en ny klubb og en ny trener, sier Aase.