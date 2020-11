Viking må bytte trener før viktig bunnkamp

Mannen som ledet laget til opprykk gjør comeback fra sidelinjen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Joar Gjerde gjør comeback i Storhallen. Foto: Svein Hagen

Viking HK-trener Scott Harrington må holde seg borte fra laget en periode framover. Årsaken er at han må reise til England på grunn av familiære årsaker, skriver klubben på sin hjemmeside.

– Med strenge og innskjepede karanteneregler vil returen til Storhallen ta tid, står det i en pressemelding.

Dermed kan han ikke trene laget i perioden før den svært viktige kampen mot tabellnabo Fjellhammer den 15. november.

Les også Trenerens tordentale holdt ikke – Viking gikk på sitt tredje strake tap

Joar Gjerde kommer inn som vikar de neste ukene. Han trente Viking opp til Eliteserien før denne sesongen.

– Vi er svært glad for Joar på kort varsel sa ja til å steppe inn som vikartrener. Joar har gjennom mange år som spiller- og trener et stort engasjement for Viking og klubbhåndballen i Stavanger og har fulgt laget tett gjennom hele årets sesong, skriver klubben.

Viking ligger på 12. og nest sisteplass etter 11 kamper, med bare fem poeng. Nevnte Fjellhammer ligger ett poeng og én plassering foran.

Ifølge Viking kan Scott Harrington være klar til å lede laget fra sidelinjen mot Fjellhammer, men kan altså ikke være med i forberedelsene.

Publisert: Publisert: 4. november 2020 10:40