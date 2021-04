Flensburg til topps - Gøran Johannessen scoret fire mål

Christian O'Sullivan scoret sju mål for Magdeburg mot landslagskameratene, men kunne ikke hindre at Flensburg-Handewitt vant og inntok tabelltoppen.

Gøran Johannessen og Flensburg-Handewitt halte i land borteseier i Magdeburg søndag og inntok tabelltopp i Bundesliga. Foto: Petr David Josek / Pool / AFP / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

O'Sullivan og Omar Ingi Magnusson delte toppscorerstatus hos hjemmelaget med sju mål hver, men Flensburg halte i land 32-29-seier og topper tabellen i Bundesliga håndball ett poeng foran erkerivalen Kiel. Begge har spilt 20 kamper, langt færre enn sine nærmeste rivaler.

Gøran Johannessen scoret fire ganger for Flensburg, men ellers var det magert utbytte for klubbens norske spillere. Verken Magnus Rød eller Magnus Jøndal tegnet seg i målprotokollen. Torbjørn Bergerud i målet bidro til seieren med redningsprosent på 28 i de vel 45 minuttene han spilte.

Mads Mensah Larsen og Johannes Golla scoret åtte mål hver for Flensburg.

Kristian Bjørnsen scoret fem mål da Wetzlar slo Rhein-Neckar Löwen 34-32 og sørget for at gjestene nå er to poeng bak lederlaget, og med fire kamper mer spilt.