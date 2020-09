Chat med Helge og Ronny under TILs jubileumskamp

Helge Skog og Ronny Bratten har tatt ut tidenes TIL-lag, og chatter med leserne før og under Tromsø IL – Lillestrøm.

Foto: Øyvind Sivertsen / Ronald Johansen

Helge Skog

Ronny Bratten

I kveld markeres Tromsø Idrettslags 100-årsjubileum! Feiringa krones attpåtil med et prestisjeoppgjør mot opprykksrival Lillestrøm.

Kampstart er klokken 19.00, men allerede 17.15 sitter Ronny og Helge klar ved tastaturet.

Begge kommentatorene skal delta på iTromsøs livestream-vorspiel fra klokken 17.30, der duoen blant annet velger ut «Tidenes TIL-lag».

Her her det bare å bidra med din mening båder før og under selve kampen fra Alfheim.