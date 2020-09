Selv favoritten unte ham NM-gullet: – Jeg er overrasket

Stian Skjerahaug har en egen plass i norsk turn. Da han litt overraskende vant NM, var det ingen som ble sure.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Noe så gjevt. En fersk kongepokal helt på tampen av karrieren. Stian Skjerahaug strålte i Elverum. Foto: Mette Bugge

Mette Bugge journalist

ELVERUM: Han er 28 år og har sagt at karrieren går mot slutten. Skjerahaug deltok under OL i Rio, den gangen som den første norske herreturneren på 28 år.

Han har vært ryggraden i det norske laget, men foran helgens NM var han ikke favoritt. Den rollen hadde Sofus Heggemsnes fra Oslo Turn. Det er han som er OL-kvalifisert til Tokyo.

Men i denne verdensomspennende idretten er det djevelen i detaljene som avgjør. Heggemsnes ledet med klar margin, inntil han skulle i gang med ett hopp over bukken. Det gikk skeis.

Les også Da turnerne fortalte hva de mente, ble det utskiftning i landslagsledelsen

Vinner Stian Skjerahaug og toer Sofus Heggemsnes (t.v.) er allerede på pallen. Så kommer Theodor Gadderud forbi til sin tredjeplass. Foto: Mette Bugge

Fikk en nedtur fra start

Frem til da hadde Skjerahaug trodde at gull og kongepokal var tapt.

– Jeg tenkte mye underveis siden jeg begynte med et fall i frittstående. Riktignok har jeg høy vanskelighetsgrad, men et fall gir mye trekk. Du får en trøkk mentalt når det skjer, forklarer Skjerahaug.

Det var rutinen som reddet ham, og det at han fikk snudd tankegangen, selv om humøret ikke var på topp i de tre første apparatene. Men så lyktes han med dobbeltskru i hopp og våknet.

– Da var det bare å «gønne» på.

Etter at alle hadde gratulert, og han har fått en kongepokal for femte gang i karrieren, var det ingen tvil om at konkurrentene unner ham det gjeve trofeet.

Les også Helgens NM blir ekstra spesielt for Skjerahaug

Toeren var ikke lei seg

Ikke minst toer Sofus Heggemsnes og treer Theodor Gadderud, begge fra Oslo Turn, synes det var så fortjent at Skjerahaug ble norgesmeser.

Heggfemsnes regjerte som fjorårets vinner inntil han fikk avløsning.

– Stian fortjener det skikkelig godt fordi han har trent så bra. Jeg er fornøyd på hans vegne, sier Heggemsnes.

Gadderud legger til at vinneren er en støttende lagkamerat som alltid heier på andre.

– Det er synd at han har tenkt å gi seg. Vi mister en god lagkamerat, mener 19-åringen.

Gratulasjon på covid-19-vis. Toer Sofus Heggemsnes (t.v.) gratulerer vinneren Stian Skjerahaug. Foto: Mette Bugge

Veteranene betyr mye

Skjerahaug, Nikolay Rønbeck (25) fra Oslo Turn og Njårds Odin Kalvø (snart 25) er de tre eldste av turnerne på dette nivået.

– Det var overraskende at han vant, men han har gjort det veldig bra i oppkjøringen til NM. Vi trener sammen og har samarbeidet i to måneder i Oslo. Jeg håper at han får en skikkelig knallavslutning, sier Rønbeck.

Oslo Turns utøvere og de beste som har vært tilknyttet landslagssenteret på Norges idrettshøgskole, begynte å trene mer sammen etter at forbundet fant en løsning på en langvarig konflikt.

Rønbeck tenker på det kommende EM i Baku i desember. Avgjørelsen om det mesterskapet skal avvikles eller ikke, skal tas i starten av uken.

I årevis bodde de på rom sammen. Under NM så fersk landslagstrener Marcus Conradi at veteranen Stian Skjerahaug lyktes med å bli norgesmester sammenlagt. Foto: Mette Bugge

Som i gamle dager

For fersk landslagstrener Marcus Conradi var det meget spesielt at den tidligere romkameraten Skjerahaug skulle gå helt til topps.

– For en fyr! Han er sterk mentalt.

De to var romkamerater i ti år da begge var på landslaget i ti år. Conradi ga seg som aktiv i 2016. Han deltok i prøve-OL i Rio, men klarte ikke å kvalifisere seg til sommerlekene.

– Kvelden før NM-konkurransen var det som i gamle dager. Vi var på rommet og så film sammen. Det ble den perfekte opptakten for ham, mener Conradi.

Det kan Skjerahaug bekrefte.

– Jeg kommer til å savne det gode miljøet vi har, men føler at tiden er inne for å gi seg. Blir det ikke EM, har jeg deltatt i min siste konkurranse, legger rogalendingen til.