«Det er naivt å tro at det å sparke Bohinen er det eneste som må til for å få AaFK på rett kjøl»

Sportssjef Bjørn Erik Melland og Lars Bohinen traff ikke god nok på signeringene som ble gjort denne sesongen. Foto: Marius Simensen

KOMMENTAR: Lars Bohinens svake resultater tok knekken på han for litt over to uker siden. Men hvem skal stå til ansvar for alt det andre som har gått galt i klubben?