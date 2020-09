Bernal trakk seg fra Tour de France

Fjorårets Tour de France-vinner Egan Bernal har valgt å stå av årets ritt. Det melder hans lag Ineos onsdag morgen.

Colombias Egan Bernal har trukket seg fra årets Tour de France. Foto: Marco Bertorello / AP / NTB

NTB

Den 23 år gamle colombianeren har slitt med ryggsmerter under årets ritt og havnet langt bak på tirsdagens 16. etappe på vei inn i en tøff avslutning i Alpene.

Han skal nå satse på å komme tilbake for å fullføre resten av sesongen.

– Det er selvsagt ikke slik jeg ville at mitt Tour de France skulle avsluttes, men jeg er enig i at det er den rette avgjørelsen for meg under rådende omstendigheter. Jeg har stor respekt for dette rittet, og jeg ser allerede fram til å komme tilbake i kommende ritt, sier Bernal.

– Vi har tatt denne avgjørelsen til det beste for Egan. Han er en virkelig mester som elsker å konkurrere, men han er også en ung rytter med mange Tour de France foran seg. På dette tidspunktet mener vi derimot at det mest riktige for ham å ta en pause, sier Ineos sportsdirektør sir Dave Brailsford i en pressemelding.

Onsdag kjøres den 170 kilometer lange 17. etappen fra Grenoble til Meribel. Det er sloveneren Primoz Roglic som leder rittet, 40 sekunder foran sin landsmann Tadej Pogacar.

Egan Bernal vant fjorårets utgave noe overraskende da hans lagkamerat og tittelforsvarer Geraint Thomas sviktet.