Tilbakemeldingene rant inn etter OL-håpets beskjed: – Jeg gråt i tre dager

I mars annonserte kunstløper Sondre Oddvoll Bøe (23) at han la opp. Nå forklarer han valget.

Sondre Oddvoll Bøe har lenge vært Norges beste kunstløper. Nå er karrieren over. Foto: Gunvor Bay

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kort om saken:

Sondre Oddvoll Bøe var Norges beste mannlige kunstløper

For noen uker siden la han opp – 23 år gammel

Nå forteller han om bakgrunnen for valget og veien videre

Sondre Oddvoll Bøe har levert noen av Norges beste mannlige prestasjoner i kunstløp siden 1960-tallet.

Men i månedsskiftet februar-mars var ikke alt som det skulle. Da var det tid for å melde seg på sommertrening i Asker kunstløpklubb. Men denne gangen fikk han ikke seg selv til å melde seg på.

Moren hans er trener i klubben og hadde fått med seg at han ikke var påmeldt.

– Skal du ikke melde deg på? spurte hun.

– Vet ikke, var svaret.

De to satte seg ned og snakket om det med resten av familien, før han siden fortalte treneren sin, Berit Steigedal, at han var usikker.

– Jeg begynte samtalen med henne ved å si at jeg var usikker. Til slutt endte det med at jeg sluttet der og da, sier Bøe til Aftenposten.

Fakta Sondre Oddvoll Bøe Født 13. januar 1998 Ga seg nylig som kunstløper. Deltok i åtte EM, fem junior-VM og ble i 2019 Norges første herre til å vinne gull i nordisk mesterskap siden 1962. Begynner å studere i høst. Planlegger å samarbeide med skøyteforbundet i fremtiden. Bor i Asker. Les mer

Gleder seg til nye kapitler

Han gjør intervjuet noen uker etter at han offentliggjorde også for omverdenen at karrieren på isen var over. De fleste håpet nok at han skulle fortsette i flere år. Det er ikke uhørt at en 23 år gammel kunstløper legger opp, men Bøe kunne samtidig hatt flere gode konkurranseår foran seg.

– Det føles veldig deilig, for å være helt ærlig, sier han og fortsetter:

– Jeg var redd for å angre forferdelig, men det kjentes som om vekten falt fra skuldrene da jeg fortalte det til treneren, sier Bøe.

Det kreves enorme mengder trening og dedikasjon for å lykkes i sporten. Bøe synes det er fint å nå kunne tenke på andre ting. I høst begynner han å studere journalistikk.

Tungt år

Bak avgjørelsen ligger det ikke noe dramatisk, utenom at reiserestriksjoner gjorde det vanskelig å delta i konkurranser i 2020. I tillegg ble flere av dem avlyst. Formen var heller ikke helt på plass. Han slet med store smerter i mageregionen. De skyldtes Crohns sykdom.

Med det tatt i betraktning bestemte Bøe seg for å droppe resten av sesongen da EM i januar ble avlyst. Med det ble etter hvert også veien til OL lang.

Han kunne gjort et forsøk for å ta én av seks plasser i september, men valgte å la være på grunn av lite trening og konkurranser.

Håper fordommene forsvinner

Bøe har vært som en pionér å regne i det mannlige kunstløpmiljøet i Norge. I februar 2019 tok han Norges første gullmedalje på herresiden i et nordisk mesterskap siden 1962. Han trekker det frem som kanskje det største av flere høydepunkter.

Men nå er karrieren over, knappe to år etterpå. Det er tydelig at han har en stor stjerne i sporten. Da 23-åringen annonserte nyheten på sosiale medier, rant støtten inn fra dem som har hatt noe å gjøre med ham.

Da kom også følelsene.

– Det kom sykt mange meldinger fra alle som har hatt noe å gjøre med min karriere eller sett meg gå. Jeg fikk mail fra mange skøyteforeldre med bilder av meg og barna deres. Det betydde mye for meg å få den kjærligheten. Da gråt jeg i tre dager, sier han med latter i stemmen.

Bøe har vært vant til å få poeng for sine prestasjoner på isen. Til høsten begynner jakten på studiepoeng. Foto: Stein Bjørge

Håper å bidra til sportens fremtid

Bøe skal etter hvert i møter med Norges Skøyteforbund. Han håper å kunne bruke erfaringen og kunnskapen sin til å få frem nye talenter i fremtiden. 23-åringen ser gjerne at sporten klarer å rekruttere gutter. Han møtte selv mange fordommer i barndommen som følge av valget av idrett.

– Jeg tror mange ville sluttet med kunstløp som følge av mobbingen jeg var utsatt for på barneskolen, men det ble helt motsatt. For meg var ishallen stedet jeg hadde det bra. Der så alle at kunstløp var greien for meg.

Han håper den biten blir enklere for de unge og lovende.

– Nå er det kanskje litt kulere å skille seg ut.