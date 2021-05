Sju tiltalt etter Maradonas død – legen kan få 25 år i fengsel

Mindre enn seks måneder etter fotballegenden Diego Armando Maradonas død er til sammen sju medisinske fagpersoner tiltalt for drap.

Det er tatt ut tiltale mot sju personer, inkludert Maradonas lege Leopoldo Luque, etter hans død for mindre enn et halvt år siden. Foto: Martti Kainulainen / Lehtikuva / NTB

NTB-DPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Maradonas personlige lege Leopoldo Luque er blant de tiltalte, skriver blant andre den argentinske avisen La Nación og ESPN.

De sju tiltalte har ikke lov til å forlate landet. Strafferammen for de tiltalte er mellom 8 og 25 års fengsel.

Maradona ble bare 60 år gammel. Han døde 25. november, kun få uker etter at han hadde vært gjennom en operasjon i hjernen. Inngrepet ble gjort som følge av en blodpropp.

Rapport

For tre uker siden la et medisinsk ekspertpanel fram et 70 siders dokument som fastslår at Maradona fikk utilstrekkelig medisinsk behandling før han døde.

Ekspertpanelet konkluderte med at argentineren «ville hatt en bedre sjanse for å overleve» dersom han hadde fått adekvat behandling ved en helseinstitusjon.

Maradonas lege har tidligere avvist at han er ansvarlig for fotballikonets død. Han har også sagt at det ikke var grunnlag for å legge Maradona inn på sykehus og at den tidligere fotballstjernen heller ikke ønsket dette selv.

I rapporten heter det også at behandlingen som ble gitt hadde «mangler og uregelmessigheter» og at pasienten ble overlatt til «skjebnen».

Legende

Maradona heltedyrkes i hjemlandet etter blant annet å ha ledet Argentina til VM-triumf i 1986. Klubbkarrieren tilbrakte han blant annet i Barcelona og Napoli.

Maradona har ikke bare hatt det lett i etterkant av karrieren. Han slet med overvektsproblemer, psykiske problemer, alkohol- og kokainmisbruk, men fansen glemte ham aldri. Han har mottatt flere hedersbevisninger og ærestitler.