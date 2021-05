RBK-treneren etter knusende seier: – Vi må bli enda dyktigere

RBK står med full pott etter to serierunder.

Julie Blakstad, Elin Sørum og Lisa-Marie Karlseng Utland kunne juble for tre nye poeng mot Kolbotn. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Rosenborg 3–0 Kolbotn

LADE: – Jeg håper at vi klarer å fortsette å være effektive fremover. I dag scorer vi to mål på dødballer, men vi burde ha scoret på flere av mulighetene våre, spesielt på dem vi skaper i førsteomgangen. Når det blir jevnere kampere etter hvert, må vi score på de mulighetene også.

Det sier Julie Blakstad, som ble kåret til «Dagens Ivers» av Adressa-børser Tor Asle Kleveland. Hun fikk en 8er på børsen.

Før serieåpningen mot Stabæk sa Blakstad til Adresseavisen at nøkkelen for at de tar seriegull, er å være enda mer effektive foran mål enn i fjor.

– Jeg ønsker å skape mer enn jeg gjorde i fjor. Men det viktigste er at vi vinner flere kamper enn i 2020 sier Blakstad, som noterte seg for syv seriemål i fjor. Nå står hun med ett mål og to målgivende pasninger på sesongens to første kamper.

– Lover bra

Gullet røk på målforskjell i fjor da Vålerenga ble seriemester. Åtte av 18 kamper endte med uavgjort i fjor. Det vil ikke RBK ha noe av i år.

– Jeg syns vi skaper mye i førsteomgangen, men det handler om å sette sjansene. Heldigvis får vi en tidlig scoring i andreomgangen, noe som gjør at vi senker skuldrene og kjører på videre. Vi må bli enda dyktigere på å score på de store mulighetene. Men jeg syns vi skaper mer enn vi gjorde i fjor. Uansett så vinner vi 3–0 på hjemmebane, og det er jo veldig bra, sier RBK-trener Steinar Lein etter 3–0-seieren mot Kolbotn.

– I fjor ga vi bort poeng i slike kamper som dette, der vi slet med å omsette mulighetene. Men jeg tror vi er tryggere på oss selv og har tatt noen steg i år. Det var kun detaljer som ødela for oss på siste tredjedel i førsteomgangen. I fjor var at vi ikke scoret nok mål. Det var ankepunktet. Men fem mål på de to første kampene lover bra for fortsettelsen.

Mot Kolbotn var det i andreomgangen RBK viste effektivitet.

Møtte fjorårets RBK-toppscorer

Med seier til gullkonkurrentene Vålerenga (4–0 mot Lyn) og Sandviken (3–0 mot Avaldsnes) tidligere lørdag ettermiddag, var seier mot fjorårets tabellnier Kolbotn pari for de hvite og sorte.

På motsatt banehalvdel sto fjorårets RBK-toppscorer Marit Clausen. Hun takket nei til å forlenge kontrakten med RBK i høst. Nå er hun Kolbotn-spiller.

– Vi regner med RBK skal ha ballen mye i starten, sa NRK-kommentator Olav Traaen like etter avspark.

Og etter noe frem og tilbake i åpningsminuttene, var det hjemmelaget som tok initiativet i kampen.

Julie Blakstad og Cesilie Andreassen var arkitektene bak de aller fleste farlighetene innledningsvis.

– En gigasjanse

Like før ni minutter var spilt, fikk både Lisa-Marie Karlseng Utland og Mali Næss en gyllen mulighet hver til å sende vertene i ledelsen. Men begge forsøkene ble stoppet, av henholdsvis keeper Siri Ervik og Sara Hørte.

– En gigasjanse, var Traaens umiddelbare reaksjon.

13 minutter ut i kampen fikk Kolbotn en gratismulighet. En feilpasning signert Emilie Joramo gikk rett til gjestenes Vilde Birkeli. Midtbanespilleren fikk avsluttet mot mål, men RBK-keeper Kristine Nøstmo hadde god kontroll og fikk fanget ballen.

RBK-kaptein Mali Næss sa at seier mot Kolbotn var pari i forkant av kampen. Foto: Ole Martin Wold/NTB

Sjansesløseri

Halvveis ut i førsteomgangen fikk RBK to nye store muligheter. Og begge gangene var det Andreassen som skapte sjansene for trønderne.

Blakstad ble spilt alene med keeper, men avsluttet midt på keeper Ervik. Deretter fikk også Utland muligheten inne i 16-meteren. RBK-spissen sendte ballen halvannen meter utenfor Kolbotn-målet.

Førsteomgangen minnet mye om hvordan RBK fremsto i 2020: Mange store muligheter, men stort sjansesløseri.

Like før pause fikk Blakstad nok en brukbar mulighet inne i Kolbotn-boksen. Et godt innlegg signert Rogde fant Blakstad, som headet ballen noen meter utenfor.

– Burde kanskje ha scoret

Til tross for fire store RBK-muligheter, sto det målløst til pause. 0–0.

– Rosenborg kastet bort mange poeng på hjemmebane i fjor, har ikke klart å få hull på byllen mot Kolbotn som slet i bånn på tabellen i fjor, sa Traaen i det lagene gikk inn til pause.

Slik oppsummerte RBK-kaptein Næss førsteomgangen:

– Vi skaper en del, og vi burde kanskje ha scoret på en av sjansene. Nå må vi bare fortsette å være presis på siste tredjedel, så håper jeg det løsner snart.

Bragstad-mål

RBK-trener Steinar Lein var, til tross for et stort sløseri, fornøyd med det spillerne viste i den første halvdelen:

– Jeg er fornøyd med spillet vårt og at vi skaper en drøss med gode målsjanser. Vi bør jo lede. Det er bare målet som mangler.

Og det tok kun to minutter før den endelig satt for RBK.

Blakstad slo et hjørnespark mot nærmeste stolpe, der Emilie Bragstad dukket opp. Midtstopperen rev seg løs fra markeringen og stusset ballen inn i målet bak keeper Ervik. 1–0.

– En drømmeåpning for Rosenborg, uttalte NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Snublet inn 2–0

RBK var det førende laget også etter scoringen.

I et 63. spilleminuttet smalt det igjen. Blakstad mottok ballen fra Maria Olsvik og satte fart mot Kolbotn-målet. Etter å ha vendt bort en motspiller, tråklet hun seg forbi enda en spiller, før hun på et snodig vis fikk nærmest snublet ballen inn i mål. 2–0 på Koteng Arena.

Ti minutter senere stanget Utland inn 3–0 til RBK. Elin Sørums hjørnespark fant RBK-spissen ved bakre stolpe, og hun fikk en enkel jobb i å øke ledelsen ytterligere.

3–0 ble også sluttresultatet. Dermed står RBK med full pott etter to serierunder.

Neste kamp for RBK er borte mot Arna-Bjørnar 5. juni.

Disse spilte kampen:

Rosenborg: Kristine Nøstmo; Mali Næss, Emilie Bragstad, Ina Vårhus, Maria Olsvik; Emilie Joramo, Elin Sørum; Matilde Rogde (Sara Kanutte Fornes 68'), Cesilie Andreassen (Emilie Lein 85'), Julie Blakstad; Lisa-Marie Karlseng Utland (Synne Brønstad 88').

Kolbotn: Siri Ervik; Susanne Oliver Haaland, Lena Soleng Hansen (Selma Pettersen 70'), Sara Hørte, Thea Sørbo (Savannah Francis 66'); Tonje Pedersen, Vilde Birkeli, Nathalie Jørgensen (Tone Pirisi 46'); Ingrid Kvernvolden (Julie Klæboe 75'), Marit Clausen, Eline Hegg (Jenny Norem 66').