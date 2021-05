Høgli snakker ut: Derfor står han ikke lenger bak en Qatar-boikott

Tom Høgli sparket i gang Qatar-debatten i norsk fotball. Tilbakemeldingene etter rapporten kom har vært mange.

BOIKOTT: Tom Høgli forklarer hvorfor han har «snudd» i spørsmålet om boikott av Qatar-VM. Foto: Tore Meek / NTB

Tobias Stein Eilersen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tom Høgli og fikk internasjonal oppmerksomhet etter at klubben valgte å gå inn for boikott av VM i Qatar.

Men den tidligere landslagsbacken med 49 A-kamper for Norge sto ikke på boikott-linjen da det såkalte Qatar-utvalget presenterte sin rapport for fotballpresident Terje Svendsen tirsdag.

– Jeg opplever egentlig ikke at jeg har snudd. Jeg har bare valgt å gå en litt annen vei for å forhåpentligvis nå frem til målet. Rapporten ble såpass skarp og de kravene og anbefalingene var så mange og gode med krav til oppfølging på plass, at det var en vei jeg ønsket å være med på, sier Tom Høgli til iTromsø.

– Menneskerettigheter viktigst

Høgli har – sammen med utvalgsmedlem Kjersti Løken Stavrum – i stedet oppfordret til å følge med på og rapportere strategisk om hvordan gjestearbeiderne behandles helt frem til avspark i Qatar-VM i november neste år.

– Jeg fikk også med et tilleggsavsnitt der det foreslås en ekstra undersøkelse før VM går i gang. Jeg har valgt å stille meg bak det etter å ha lyttet til fagfolk og organisasjoner som jobber med de sakene.

Det var ifølge Høgli tre punkter som var viktig og der en veide tyngre enn de andre.

– Det er tre ting med rapporten: Det ene er dette VM’et og selve tildelingen, det andre er sportsvasking, det tredje menneskerettigheter. Og den delen med menneskerettigheter, om det går an å si, er den viktigste biten for meg. Slik jeg oppfatter svarene fra forskere og organisasjoner som jobber der nede, har vi størst mulighet til å oppnå bedring for folk der nede ved å stille knallharde krav. Så da har jeg valgt å lytte til de.

– Kommer du til å se VM i Qatar?

– Nei. Jeg har samme innstilling til dette mesterskapet som jeg har hatt hele tiden. Det viktigste for meg nå er å gjøre det beste ut av det, men jeg har samme innstilling, og det er ingen tvil om at internasjonal fotball ikke tåler et slikt VM til. Det kan vi ikke akseptere.

– Hvordan har responsen vært etter det kom frem at du har snudd i saken?

– Den har egentlig vært litt både og, vil jeg si. Jeg har fått mange flotte tilbakemeldinger på at jeg har vært med på et bra arbeid, og så er det noen som har en oppfattelse om at jeg har snudd helt og synes det er kritikkverdig. Sånn er det og det er helt okay. Jeg har ikke snudd, jeg har bare valgt enn litt annen rute enn de to supporterrepresentantene gjorde.

Fortsatt boikott

Utvalgets innstilling endte med at bare to av 12 medlemmer mener boikott er riktig, og begge var supporterrepresentantene Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad.

TIL som klubb står fortsatt for en boikott.

– Ja, så vidt jeg vet har de ikke endret noe standpunkt på det. Det skal være noen styremøter for å avgjøre det, men det har ikke jeg noe med å gjøre, så det er opp til dem å finne ut av, sier Høgli.

Daglig leder i TIL, Øyvind Alapnes, opplyser til iTromsø tirsdag at klubben skal behandle Qatar-saken i et styremøte onsdag:

– Klubben står i utgangspunktet ennå ved det vi vedtok 26. februar (boikott). Selvsagt skal vi lese rapporten og den skal behandles i vårt styremøte i morgen ettermiddag. Tom Høgli har gjort en fantastisk innsats i utvalget, prøvd å finne en vei som flere kunne bli omforent med, og vi er veldig stolte av den jobben som han har gjort i utvalget, sier Alapnes.

Før onsdagens styremøte går Alapnes langt i å antyde at det også vil være tilfellet etter saken er ferdig styrebehandlet.

– Sannsynligheten er stor for at vi fortsatt står bak det vi gikk ut med 26. februar i år. Vi vil komme med egne meldinger etter at det har blitt styrebehandlet og vi har behandlet rapporten. Vi kommer sikkert tilbake med noe som tydeliggjør det vi allerede har kommunisert: at vi er for en boikott av VM i Qatar, sier Alapnes.

– Hva tenker dere om at Tom Høgli har snudd i saken?

– Tom har for oss gjort en fantastisk jobb i det utvalget, og jobbet dag og natt med denne saken. Vi har sett at det har preget han for det er ikke et enkelt arbeid å prøve og finne et eller annet alle kan stå bak i utvalget. All respekt til Tom og for oss er det overhodet ingen konflikt. Tom er fremdeles en helt på arbeidsplassen.

Leder i Forza Tromsø, Morten Killingberg, sier supporterklubben fortsatt står for en boikott.

– Vi har samme mening vi har hatt hele veien, at vi er for en boikott, og vi har støttet TIL sitt valg om det.

– Hva tenker du om at Tom Høgli har snudd i saken?

– Helt ærlig har jeg ikke fått gjort meg opp veldig mange meninger rundt det. Jeg registrerer at mange synes det er overraskende, og det er sikkert greit før man feller en dom over det, å få vite mer bakgrunnen for at Tom snur i saken. De aller fleste som kjenner Tom Høgli, vet at han kanskje er den mest ordentlige og pålitelige mannen som finnes. Jeg tror alle vi er for boikott, men har sikkert godt av å høre hvorfor han har valgt å snu, sier Killingberg.