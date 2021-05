Idrettens nye regler: Får fortsette å trene, men ikke spille kamper

Barne- og ungdomsidretten i Trondheim får fortsette å trene som før, men konkurransene stanses. Ranheims seriekamp mot Start går derimot som planlagt onsdag.

Det blir ingen fotballkamper i barne- og ungdomsidretten frem til midten av juni. Her fra en kamp under Skandia Cup i 2019. Foto: Michael Schult Ulriksen

Mandag ettermiddag behandler formannskapet i Trondheim kommune en ny midlertidig koronaforskrift, etter at det søndag ble avdekket 34 nye smittetilfeller i kommunen.

Den nye forskriften, om den blir vedtatt som foreslått, får konsekvenser også for idretten.

- Konkurransedelen stopper opp i barne- og ungdomsidretten, sier organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland.

- Men man får trene som før, bare at nå er man nede på klubbnivå. Toppidretten går som før, sier han.

Forskriften varer i utgangspunktet til og med 15. juni, men kommunen har anledning til å forlenge, oppheve eller endre den.

Forvirring

I et TV-intervju med Adresseavisen fikk kommunedirektør Morten Wolden spørsmål om «de under 20 år kan fortsette som i dag, med kamper og treninger».

– De har det samme opplegget som de har hatt tidligere. Men ikke kamper på tvers av kommunegrenser, sa han.

Det stemmer ikke, og i etterkant av intervjuet skriver Wolden følgende i en tekstmelding til Adresseavisen:

– Jeg kom i skade for å si at barn og unge skal få driv som før. Det er ikke riktig. De får trene som før, men ikke delta i seriespill/kamper.

Regner med dominoeffekt

Breddeutøvere over 20 år har kunnet trene uten kontakt utendørs. Det vil de fortsatt kunne gjøre. Men åpningen for at utøvere over 20 år kan bedrive organisert trening innendørs, stanses, forteller Kjell Bjarne Helland.

Dette er foreløpig restriksjoner innført i Trondheim kommune, men:

- All erfaring har hele tiden vist at når det innføres restriksjoner i Trondheim, har det ringvirkninger i hele fylket. Vi regner nok med at dette sprer seg til flere plasser, sier Helland, som uttrykker tillit til de vurderingene Trondheim kommune har gjort gjennom pandemien.

Organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets Kjell Bjarne Helland er glad for at barn og unge fortsatt får trene sammen. Foto: TERJE SVAAN

- Og det at barn og unge fortsatt får lov til å trene og møtes, er viktig. For idretten som arena har betydning som er langt større enn bare det å drive idrett. De får komme sammen og samles om noe i en krevende tid. Så håper vi at den perioden vi er i nå, er den siste. Og at vi kan være med på den kollektive gjenåpningen av Norge. Det er et stort ønske. Men vår store bekymring er at personer over 20 år fortsatt ikke får trene med kontakt. Dette har vart siden mars 2020, sier han.

Ranheim-kamp går uten tilskuere

Toppidretten er imidlertid unntatt konkurransestansen.

Det betyr at Ranheims seriekamp mot Start onsdag, går som planlagt. Dog uten tilskuere.

- Vi har fått det bekreftet og presisert fra kommunedirektør Morten Wolden at dette berører arrangement også i toppfotballen. Toppfotballkamper er unntatt forbudet mot arrangement, men må gå uten publikum til stede.

Det sier daglig leder i Ranheim Toppfotball, Frank Lidahl, til Adresseavisen.

- Det hadde vært bra med 600 tilskuere på Extra arena, men det er ikke noe å gjøre med. Jeg ønsker også å berømme kommuneledelsen ved Tove Røsstad (kommuneoverlege, journ.anm.) og Morten Wolden for god ledelse gjennom hele pandemien. Det er lett å ha tillit til deres vurderinger, sier Lidahl.