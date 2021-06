Nyheten fikk Iversen og Klæbo til å smile: Dette har de aldri prøvd før

Langrennsstjernene er samkjørte i at de ønsker å konkurrere i konkurranseformen som har vært en suksess både blant hopperne og skiskytterne i mange år.

KAMERATER: Både Emil Iversen (t.v.) og Johannes Høsflot Klæbo (t.h) ønsker å gå mixed stafett om de får muligheten. Foto: Ole Martin Wold/NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det eneste som er litt kjipt er at det er veldig vanskelig å komme med på laget. Men det er verdt å prøve, så får vi se om det frister med tanke på OL-deltakelse, sier Emil Iversen til Adresseavisen.

Langrennsløperen fra Meråker sikter til den store nyvinningen fra det internasjonale skiforbundet (FIS) kommende sesong, nemlig mixed stafett.

For aller første gang kommer mixed stafett på verdenscupprogrammet når langrennssirkuset skal til Falun i Sverige 13. mars neste år.

Emil Iversen forteller at han har planer om å gå, dersom han får muligheten.

– Det kan bli spennende å prøve, det er jo artig med stafett. Mixed blir nytt for min del, men jeg liker både teamsprint og vanlig stafett. Så det blir nok artig, sier VM-gull-vinneren på femmila fra forrige sesong.

Les også Iversen om forbudet: – Det blir for dumt. Det er ikke noe vits

– Positivt

Det samme mener Johannes Høsflot Klæbo. Mixed stafett har vært på programmet i både skiskyting og hopp i en årrekke.

På langrennsprogrammet er det lagt opp til at det skal arrangeres både stafett over 4 x 5 kilometer og lagsprint med blandede lag.

– Det har vært veldig positivt i skiskyting, så jeg ser ingen grunn til at det ikke skal være positivt i langrenn også. Jeg tror det blir spennende. Det er bra at skiforbundet ser på mulige endringer, sier Klæbo.

– Kommer du til å ville gå mixed stafett?

– Ja, det vil jeg påstå. Jeg ønsker å gå skirenn. Det er det jeg trener for. Jeg må sørge for at det passer, men i utgangspunktet skal det gå fint, mener skiesset.

VIL GÅ: Johannes Høsflot Klæbo vil gå mixed stafett om han får muligheten. Foto: Torstein Bøe/NTB

Må lage show

Kritikken mot mixed stafett går på at et eventuelt gull der vil være mindre gjevt enn andre verdenscup-gull, og at innføringen av mixed uten å ta ut andre øvelser vil føre til at mesterskapene blir utvannet.

Likevel mener Byåsen-utøver Julie Myhre at mixed stafett er rett vei å gå for langrennssporten.

– Kult! Kjør på, tenker jeg. Vi må lage litt show for å få folk til å se på. Hvis det er å blande kjønnene, så kjør på. Jeg synes det er et kult konsept. Som tidligere lagspiller i fotball digger jeg å jobbe sammen i et lag. Hvis det i tillegg kan løfte langrenn til nye høyder og til nye nasjoner, så er det enda bedre, sier Myhre til Adressa.

SHOW: Julie Myhre setter pris på flere lagøvelser. Foto: Terje Pedersen/NTB

Riktignok står ikke mixed-øvelser på programmet til OL i Beijing i 2022. Samtidig som innføringen av Mixed stafett kom på programmet, opplyste FIS om at kommende sesongs Tour de Ski blir justert som følger av OL.

Lekene starter bare en måned etter Tour de Ski. Derfor er Touren redusert fra sju etapper normalt til seks.