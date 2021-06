Fikk forklaring av Hareide: - Betyr veldig mye for meg

Edvard Tagseth har sett Rosenborg signere midtbanespiller etter midtbanespiller. Da Alexander Tettey ble RBK-klar, måtte Åge Hareide ta en prat med 20-åringen.

Edvard Tagseth lar seg ikke stresse av at Rosenborg henter midtbanespillere på rekke og rad. Men han er glad for at han fikk en prat med sjefen. Foto: MARIANN DYBDAHL

Tagseth kom til Rosenborg sommeren 2019, og siden den gangen har han sett klubben hente midtbanespiller etter midtbanespiller.

Bare siden i fjor sommer har etablerte spillere som Per Ciljan Skjelbred, Markus Henriksen og Vebjørn Hoff kommet til klubben.

Sist ut i rekken er Alexander Tettey, som starter å trene med RBK etter landslagspausen.

– Rykker ikke bak i køen

Da var det på tide for RBK-trener Åge Hareide å ta en prat med Frosta-talentet, og forklare hvorfor Rosenborg hentet en 35-åring til midtbanen.

Budskapet:

- Han vil ikke rykke bak i køen av den grunn. Tettey gir oss ekstra dekning i midtbaneleddet, men det vises nå at jeg spiller Eddi fordi han er god nok. Han er en god midtbanespiller som skal utvikles og lære, sier Hareide.

Åge Hareide tror Tagseth kan lære mye av Alexander Tettey. Foto: Terje Svaan

- Det handler mye om å lære av andre, også på feltet. Og der vil Tettey være en god figur for ham. Det er viktig. Tettey vil være en god figur for laget, og en trygghet for laget. Men for Tagseths utvikling har det ingen betydning.

Tagseth har startet de tre siste seriekampene. Det i en periode der Markus Henriksen har vært skadet og Per Ciljan Skjelbred fortsatt ikke er i toppslag etter kneskaden han pådro seg på treningsleir på Frøya i vinter.

– Best å ta det med én gang

Midtbanespilleren er glad for at sjefen tok en ekstra runde med ham da Rosenborg endte med å hente Tettey hjem fra England.

- Det betyr veldig mye for meg. Det er viktig. Det verste hadde vært om han ikke hadde sagt noe, og jeg måtte gått rundt og tenke på det, sier 20-åringen.

- Det er egentlig litt sånn jeg bruker å gjøre med alt. Hvis det kan gjøres noe med og prates om, gjør vi det med en gang og får det ut. Så kan vi ha fokus på fotballen etterpå. Det er sånn det har skjedd, og det er jeg veldig fornøyd med, sier han.

Gleder seg til Tettey-retur

I fjor startet Tagseth elleve seriekamper, og kom inn i ytterligere 15. Denne sesongen har han fått spilletid i fem av de sju rundene som er spilt så langt.

Dermed er han hyppig involvert i kampene, selv om han har konkurrert om spilletiden med godt meritterte spillere.

I tillegg til de fire som er hentet siden sommeren 2020, er også Eliteseriens toppscorer Kristoffer Zachariassen, den danske u21-landslagsspilleren Carlo Holse og rutinerte Anders Ågnes Konradsen med i kampen om posisjonene Tagseth er mest aktuell for.

- Det har vært tøff konkurranse helt siden jeg kom hit, og det visst jeg før jeg kom. Jeg må jobbe hardt for å få sjanser. Selvfølgelig ble det tøffere konkurranse da Per og Markus kom, men det blir også høyere nivå på trening, jeg får trent på et bedre nivå og lært av dem, sier Tagseth.

- Jeg gleder meg til Tettey kommer. Han tror jeg at jeg kan lære mye av. Han har vært i England i mange år og vært med på mye. Så jeg ser frem til det.

Tagseth hadde en fin forestilling mot Molde. Siden har han startet også mot Sandefjord og Stabæk. Foto: MARIANN DYBDAHL

Tagseth, som har en fortid i Liverpools akademi før han endte opp på Lerkendal, er klar på at han ikke blir usikker på tross av at det stadig hentes inn nye spillere i hans posisjon.

- Nei. Når vi ser på den siste uken nå, har jeg fått sjanser uansett. Det er ikke sånn at det er dårlig nivå på midtbanen nå før Tettey kommer. De har snakket mye med meg, og jeg vet de har troen på meg og skal gi meg sjanser. Så er det opp til meg å jobbe godt på trening, og ikke bli deppet selv om det kommer kamper der jeg ikke spiller så mye, sier han.

Rosenborg-spillerne har fått fri denne uken, men det er ingen ferie for Tagseth. Han er på U21-samling sammen med Emil Konradsen Ceïde.