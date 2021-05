Tårene kom for Katrine Lunde ute på banen: – Helt fantastisk

(Brest Bretagne – Vipers Kristiansand 28–34) 24 år etter at hun kom til klubben første gang sikret Katrine Lunde seg Champions League-trofeet for Vipers. 41-åringens redninger var gode som gull i Budapest. Da kom tårene ute på banen.

VIPERS-DRONNINGEN: Katrine Lunde vant Champions League med klubben i sitt hjerte. Foto: Tibor Illyes / MTI / AP

– Det er helt fantastisk. Jeg hadde tårer i øynene på slutten. Det er vanskelig å beskrive, sier hun til V 4. Det har vært en svært tøff sesong hvor Vipers har spilt 15 av 17 kamper på bortebane og tilbragt nesten 60 døgn i karantene etter kampene utenfor Norge.

– Vi har stått mer sammen og det har hjulpet oss, mener Katrine Lunde som gråt på banen for første gang siden VM-finalen i 2011.

Sammen med Henny Reistad var Vipers-kapteinen avgjørende for klubbens første Champions League-tittel. Larvik vant tittelen for 10 år siden.

Fenomenet fra Bærum leverte prikkskyting med nye 12 mål i finalen. 22-åringen har levert 22 mål i helgen og ble kåret til MVP - most valuable player - i Final 4.

– Det er uten tvil det beste jeg har gjort, sier Reistad til V 4.

– Det er helt utrolig. Jeg kan nesten ikke tro at vi klarte å gå hele veien, sier hun.

Etter kampslutt feiret keeperlegenden med det norske flagget ute på banen. Før hun overrakte lagvenninene gullmedaljene og selv mottok det gedigne Champions League-trofeet akkompagnert av Queens udødelige «We Are The Champions».

– Hun har plukket fram den ene redningen i verdensklasse etter den andre, sa ekspert-kollega Gunnar Pettersen da Vipers ledet 18–14-halvveis. Han mente Vipers hadde vært ille ute uten veteranens redninger.

Katrine Lunde ble for første gang hentet til klubben i 1997. Godtgjørelsen var et busskort slik at hun kunne komme seg til treningene i Vågsbygd utenfor Kristiansand. I 2002 dro hun ut i verden for å vinne Champions League fire ganger med Viborg og Györ.

I 2017 kom Lunde tilbake til et fortsatt tittelløst Vipers Kristiansand. Dermed startet klubbens gullalder.

Søndag leverte Katrine Lunde 16 redninger – to av dem på straffer fra Brest-stjernene Isabelle Gulldén og Djurdjina Jaukovic. I tillegg presset hun en straffe fra Champions League-toppscorer Ana Gros i treverket.

– Det har ikke gått opp for meg at vi har grisebanket Brest, sier Mørk til V 4 etter finaleseieren. Hun kaller triumfen «helt sjuk».

Emilie Hegh Arntzen fant Heidi Løke i det alle første angrepet. Vilde Jonassen, Hegh Arntzen, Henny Reistad og Jana Knedlíková fulgt opp med nye scoringer. Lunde leverte sin første redninger.

Vipers brukte fire minutter og 51 sekunder på å ta ledelsen 5–1.

Drømmestarten var et faktum. Det varte frem til 9–4-ledelsen.

– You have to run faster, ropte Brest-trener Laurent Bezeau i en time out. Den klare, men veldig generelle beskjeden, fra franskmannen som har trent klubben til toppen av europeisk håndball hjalp faktisk.

Men angrepsspillet stemte. Vipers ledet 18–14 etter at Henny Reistad hadde fulgt opp monsterkampen i semifinalen med fire nye scoringer. Kantene Vilde Jonassen og Jana Knedliokova var effektive, mens Nora Mørk imponerte med en underarmsfinte som sendte halve Brest-laget i retning tribunen og målvakt Sandra Toft ned på rumpa.

Også Ragnhild Valle Dahl, Heidi Løke og Emilie Hegh Arntzen var godt pålogget offensivt.

Etter pause løftet Vipers forsvarsspillet.

Mens Henny Reistad for alvor løftet skuddarmen. Hun stoppet ikke før 12 baller lå bak Brest-keeperne Sandra Toft og Cleopatre Darleux.

Vipers ledet med fem mål da kvarteret gjensto. Henny Reistad fortsatte med scoringene, men Vipers-spillet ble litt krampaktig da den største pokalen nærmet seg. Gjekstad tok time out fem minutter før slutt på ledelsen 28–24.

– Ikke vær redd for å skyte fra distanse nå, sa treneren.

Reistad svarte umiddelbart med sitt 11. mål for kvelden. Da satte Brest et godt gammeldags frimerke på Reistad. Men Løke og Knedlikova scoret. Før Reistad avsluttet med mål nummer 12 på bare 16 skudd.

FEM TITLER: Heidi Løke leverte fire mål da hun vant sin femte tittel i Champions League. Foto: Tibor Illyes / MTI

– Det er bare å gratulere Vipers, Kristiansand og Norge med seier i Champions League, meldte Gunnar Pettersen.

Dermed vant Katrine Lunde sin femte tittel i Champions League. Det samme har Heidi Løke og Nora Mørk.

Etter at turneringen fikk nytt format på 90-tallet har Bojana Popovic og Ausra Fridrikas rekorden med seks titler. Mens den sovjetiske legenden Zinaida Turtsjina står notert med hele 13 seire i den gamle serievinnercupen.