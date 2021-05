Her er bildene fra Vipers’ gullfei­ring: – Det er bra stemning

Stemningen i Vipers-leiren er på topp etter at laget tok Champions League-gull søndag kveld. Se bildene fra feiringen her.

BUDAPEST/KRISTIANSAND: – Stemningen er utrolig bra her, sier Linn Jørum Sulland til Fædrelandsvennen på telefon fra Budapest.

Søndag vant Vipers Champions League for første gang noensinne, etter at franske Brest ble slått 34–28 i finalen.

Før laget reiser hjem til Norge på mandag, tok Vipers-gjengen seg en god fest på hotellet i Budapest.

Sulland var blant de som spratt sjampanjen etter håndballbragden i Ungarn.

Her dynker Linn Jørum Sulland trener Ole Gustav Gjekstad med noen gylne dråper etter Champions League-triumfen. Foto: Terje Refsnes

– Dette er noe vi har fått til sammen. Alle spillerne, inkludert de som ikke har spilt like mye, har bidratt til at vi var best av alle denne helgen, sier Sulland.

Bakspilleren forteller at Vipers har fått tildelt et eget rom, og satser på at festen kan fortsette gjennom natta.

– Jeg håper jo det, jeg er glad i å feire, sier en lattermild Sulland, før hun legger til:

– Det er veldig bra stemning her nede.

Perfekt avslutning for Sulland

For Sulland ble det også en perfekt avslutning på håndballkarrieren. Tidligere denne uka avslørte 36-åringen at hun legger opp etter finalehelgen i Ungarn.

Storskytteren signerte for Vipers tilbake i 2016, og var på utgående kontrakt med kristiansanderne denne sesongen.

– Det kunne jo ikke blitt bedre enn å avslutte med dette her. På de fem årene jeg har vært her har vi gått fra en fjerdeplass i Norge til å stå her i dag etter å ha vunnet Champions League, sier hun.