Johaug ble irettesatt av smøreren: – Fikk meg ordentlig skjerpet

OBERSTDORF/OSLO (VG) Therese Johaug (32) fikk luken hun trengte til Ebba Andersson (23) på skibyttet. Nå takker hun den klare beskjeden hun fikk fra smøreren Tord Hegdahl.

HEJ DÅ: Therese Johaug spurter ut av skiboden, Ebba Andersson står igjen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Jeg og Tord (Hegdahl, personlig smører) øvde ganske mye på skibyttet her om dagen. Han filmet meg og jeg øvde på skibyttet. Han irettesatte meg og fikk meg ordentlig skjerpet, så jeg må nesten takke smøreren min for den lille pep-talken og filmklippene han ga meg, sier Johaug til NRK etter gullet på 15 kilometer fellesstart med skibytte.

Johaug parkerte den svenske duoen Frida Karlsson og Ebba Andersson på skøytedelen og vant til slutt med et halvt minutt. Hun sier til VG at hun var lettet over hvor bra det gikk i første øvelse. Nå kan hun endelig senke skuldrene, sier hun.

Spesielt én detalj ble avgjørende.

Etter syv og en halv kilometer gikk Johaug og Andersson likt inn til skibytte. Men da Johaug suste ut fra skiboden stod svensken igjen og tapte verdifulle sekunder:

Ut fra skibyttet skilte 4,3 sekunder og Andersson klarte aldri å tette igjen luken.

– Vi stod og filmet, terpet og finpusset på det, og til slutt er det de detaljene som blir avgjørende. Du kan tjene sekunder og du kan tape sekunder på skibyttet og jeg var veldig fokusert, sier Johaug om avstanden hun fikk.

Til slutt var Johaug 30 sekunder foran sølvvinner Karlsson og tredjeplasserte Andersson i mål.

– Det var på skibytte det skar seg, så jeg får bare trene mer på det. Det ble rotete alt sammen, jeg trenger ikke gå i detaljer. Det er sånn som skjer, jeg er glad for medaljen og jeg fikk en form for revansje etter at jeg var syk for to år siden, sier Andersson til VG, som lover å spare toppløpet til senere i mesterskapet.

Andersson hadde på sin side muligheten til å rykke fra i fellesstarten med skibytte da Karlsson og Johaug gikk i bakken på dramatisk vis:

VG har vært i kontakt med Hegdahl, men han hadde ikke anledning til å utdype hva Johaug mente med irettesettelsen hun fikk.