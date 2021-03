Død, krig og kjærlighet – Carlsen-rivalens dramatiske år

Levon Aronian (38) har opplevd mer drama de siste 12 månedene enn de fleste av oss gjør i løpet av hele livet.

GODE BUSSER: Levon Aronian konsentrerer seg i et parti i London Chess Classic i 2019 - mens Magnus Carlsen studerer stillingen fra siden. Foto: Lennart Ootes

Nå er han klar for lørdagens start av «Magnus Carlsen Invitational», som kanskje er den mest prestisjefylte av alle nett-turneringene i «Melwater Champions Chess Tour».

De dramatiske hendelsene har stått i kø for den rolige armeneren de siste 12 månedene:

Hans kone, filippinsk-australske Arianne Caoili, døde i en bilulykke i Armenias hovedstad Jerevan for nøyaktig ett år siden.

Aronian fant et halvt år senere kjærligheten igjen i den armenske studenten Ani Ayvazyan.

Hjemlandet Armenia kom i krig med nabolandet Aserbajdsjan fra slutten av september 2020. Aronian sa at han var villig til å dra hjem for å kjempe.

I romjulsturneringen, der Magnus Carlsen ble slått ut tidlig, møtte armenske Aronian aserbajdsjanske Teimour Radjabov i finalen. En meget spesiell kamp, som Aronian tapte.

Nylig slapp Aronian en bombe da han fortalte at han heretter skal spille for USA – som følge av dårlig støtte fra Armenia.

– Det er virkelig utrolig mye som har skjedd i løpet av bare et år, sier Espen Agdestein i arrangøren Play Magnus til VG.

Magnus Carlsen kommenterte nyheten om at Aronian skal spille for USA, slik:

Tweeten som Carlsen skrev for seks år siden, handlet om Fabiano Caruana. Nå har altså USA «kjøpt» tre toppspillere: Caruana, Wesley So og Levon Aronian.

Armeneren var lenge nummer to bak Carlsen på verdensrankingen. Han er nå nummer fem i klassisk sjakk. «Magnus Carlsen Invitational» spilles først og fremst i hurtigsjakk, og Aronian har en VM-tittel i denne disiplinen - riktignok så langt tilbake som i 2009. Året etter vant han VM-gull i lynsjakk.

FELLESKJØPET: Levon Aronian under «bondedagen» i Norway Chess 2017. Foto: Carina Johansen / NTB

– Levon er folkehelt hjemme i Armenia. Derfor er det litt overraskende at han nå skal spille for USA. Det var nok en stor og dramatisk beslutning for ham, sier Espen Agdestein.

– Sånn som det er nå, tror jeg det er best både for meg selv og landet mitt at jeg nå representerer USA, sier Aronian selv til sjakktourens hjemmeside.

– Jeg vil gjerne bruke potensialet mitt, og det siste året har vist dette er vanskelig her i Armenia. Jeg følte at det var noe jeg måtte gjøre. Jeg vil bruke livet mitt til sjakk. Jeg er i en alder da jeg må oppnå noe før det er for sent, sier 38-åringen, som aldri har spilt VM-match.

Statusen hjemme i Armenia skyldes ikke minst at han har ledet landet til tre triumfer i sjakk-OL. I sjakk er OL en lagturnering, og Armenia vant både i 2006, 2008 og 2012.

Levon Aronian med sin kone Arianne Caoili, som døde i en bilulykke i mars 2020. Foto: Lennart Ootes

«Magnus Carlsen Invitational» er selvfølgelig en online-turnering. Aronian spiller fra Armenia, der kjæresten Ani Ayvazyan studerer internasjonal litteratur ved det amerikanske universitetet.

– Jeg har ingen hast med å flytte til USA, sier han.

Hans kone Arianne Caoili var 33 år gammel da hun var innblandet i en bilulykke ved Jerevan-sjøen i mars 2020. Hun døde senere som følge av skadene hun pådro seg.

Fakta Magnus Carlsen Invitational Går 13.-24. mars og har følgende deltakere: Magnus Carlsen, Jan Nepomnjasjtsjij, Levon Aronian, Anish Giri, Shakhriyar Mamedyarov, Wesley So, Teimour Radjabov, Alireza Firouzja, Maxime Vachier-Lagrave, Sergej Karjakin, Hikaru Nakamura, Daniil Dubov, Jorden van Foreest, David Anton, Alan Pichot og Nils Grandelius. Les mer

«Jeg har ingen ord for å uttrykke sorgen over min kone Ariannes død. Hun var en intelligent, hardtarbeidende og glad person som levde et vakkert liv», skrev Levon Aronian selv på Twitter.

Aronian sier til turneringens hjemmeside at han nå skal flytte til St. Louis, der Fabiano Caruana og Wesley So allerede holder til. Det er den sjakkglade milliardæren Rex Sinquefield som spytter inn titalls millioner. Hans mål er å få fram en verdensmester. Han var veldig nær da Fabiano Caruana spilte VM-kamp mot Magnus Carlsen i 2018.

– Jeg har allerede snakket med Fabiano. Han var ikke fiendtlig til at jeg flytter til USA, sier Aronian.

Krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan opptok Levon Aronian sterkt. Striden mellom landene har sitt utspring i krangelen om området Nagorno-Karabakh. Aronien har flere ganger snakket om at bestefaren - da Levon var liten - fortalte ham om at familien hadde sine røtter i Karabakh.

– Jeg vil gjøre alt for å hjelpe landet mitt. Hvis det er nødvendig at jeg går inn i hæren, så vil jeg gjøre det, sa han til det Play Magnus-eide chess24.com etter Norway Chess.