Ingen kamper for Nærbø og Sola: Håndballen settes på pause ut mars

Det blir ikke spilt eliteseriekamper i håndball i mars. Kåre Geir Lio sier at grunnen for avgjørelsen er at de vil skape forutsigbarhet for lagene.

Sindre Heldal og Nærbø har hatt kamppause lenge. Her fra en kamp i desember. Foto: Svein Hagen

NTB-Stian Grythaugen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Håndballpresidenten bekrefter overfor NTB at alle kamper i eliteserien og 1. divisjon til og med 31. mars er utsatt, og sier at grunnen er en travel situasjon framover.

– Det er rett og slett for å skape mer forutsigbarhet nå, sier han.

Lio sier at de må se på hvordan sesongen vil utvikle seg framover, men de vil se på muligheter.

– Vi vil se på tilpasninger hele veien ut. Hvor mye vi rekker å få til får vi vente og se, sier han.

Sola-leder John Harald Kåsen sa til Aftenbladet onsdag at målet først og fremst å spille ferdig halve serien. For Sola er det snakk om to kamper. Laget har også spilt seg til cupfinale.

Les også Sola-spillerne på glattisen: – Akkurat det vi trengte nå

Beslutningen kommer i kjølvannet av onsdagens møte mellom statsminister Erna Solberg (H) og idrettstoppene. Håndballforbundet deltok også.

Lio legger til at avgjørelsen ikke er betyr at de nødvendigvis tror at idretten ikke får åpne opp i midten av mars, men at forutsigbarhet er viktig nå.

Stansen i seriespillet i toppidretten var et av temaene som ble tatt opp på møtet. Den har vart siden midten av januar.

Kåre Geir Lio mener at forutsigbarhet er viktig nå. Foto: Vidar Ruud / NTB

Få positive signaler

I etterkant av onsdagens møte ga statsministeren få eller ingen signaler om at det blir aktuelt med lettelser i smitteverntiltakene rundt idretten i tiden som kommer.

Solberg understreket i stedet at smittesituasjonen i samfunnet i utgangspunktet tilsier skjerpede tiltak framfor å bevege seg i retning av en gjenåpning.

Les også Ny nedslående beskjed for idretten: – Vi kan ikke leve med uvisshet

Det har ikke vært spilt kamper i eliteserien i håndball for menn siden 22. desember. Elverum topper tabellen, men har kun spilt 14 kamper denne sesongen. Arendal, som følger poenget bak, har tre kamper mer spilt.

Uviss vei videre

I eliteserien for kvinner er serierunden 17. januar foreløpig den siste. Storhamar er serieleder, to poeng foran Vipers. Sistnevnte har samtidig en kamp til gode på sin fremste gullrival. Ingen av dem har avgitt poeng denne sesongen.

Ned til Sola på tredjeplass skiller det ytterligere fire poeng.

I øyeblikket synes det imidlertid helt uvisst om årets seriesesong lar seg fullføre.

Midt i februar opplyste generalsekretær Erik Langerud til NTB at norsk håndball hadde avlyst eller utsatt 45.866 kamper bare denne sesongen på grunn av viruspandemien.

– Det er på alle nivåer per søndag forrige uke spilt 15.783 kamper denne sesongen. I samme periode forrige sesong, var tallet 61.649, sa han til NTB.

Siden den gang har tallene blitt langt høyere.