Arsenal-sjefen vil ha Ødegaard permanent: – Har alt vi ser etter

Arsenal-manager Mikel Arteta (38) forteller hvordan han overbeviste Martin Ødegaard (22), hva han liker best med nordmannen og hvorfor han er interessert i å kjøpe ham til sommeren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Jeg er så imponert. Han er et så stort talent under de rette omstendighetene. Han trenger litt tid, men jeg tror han har det som skal til for å bli en suksess for oss.

Ødegaard var som ventet det store samtaleemnet da Arteta stilte til digital pressekonferanse torsdag morgen.

Et av spørsmålene handlet om hvorvidt manageren allerede har en formening om han ønsker å signere 22-åringen fra Real Madrid på en permanent avtale etter sesongslutt.

– Han har definitivt alle kvalitetene og karakteristikkene vi ser etter i den posisjonen, bekrefter Arteta.

Han understreker at en eventuell overgang avhenger av to ting:

– For det første: Hvor godt han tilpasser seg her og hvor stor innvirkning han kan ha på laget vårt.

– Og for det andre: Hva Real Madrid og spilleren selv tenker. Han eies av Real Madrid og spillerens mening vil veie tungt.

Lørdag kan Ødegaard få sin Arsenal-debut mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

På spørsmål om nordmannen er aktuell fra start, svarer Arteta:

– Det er litt tidlig å ta en avgjørelse nå, men vi kommer til å se hvordan han ser ut på trening.

Det var, slik VG kunne avsløre i dette dypdykket bak kulissene, en videokonferanse mellom Ødegaard, teknisk direktør Edu Gaspar og manager Arteta som ble tungen på vektskålen for Real Madrid-spilleren.

– Jeg ville bare gi ham et tydelig bilde av hvem vi er som klubb, hva vi prøver å gjøre, hva vi forventer av ham og prøve å formidle lidenskapen vi har for å hente ham. Vi viste ham prosjektet, hvordan han kan passe inn. Jeg prøvde bare å overbevise ham om at dette er det rette for ham i dette kapittelet av karrieren hans, sier Arteta.

Arteta sier han vil bruke Ødegaard både i 10-errollen og på kanten, roser spillernes kreativitet og mener han har forbedret seg drastisk i arbeidsfrekvensen uten ball de siste årene.