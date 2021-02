Nekter å gi opp stafettplassen: – Ikke avgjort

Han dro til skiskytter-VM som reserve, men Vetle Sjåstad Christiansen (28) har planer om å gå flere distanser og er klar på at stafettuttaket fortsatt er helt åpent.

VM-KLAR: Vetle Sjåstad Christiansen gjør seg klar til en siste treningsøkt i Holmenkollen før skiskytterne dro til Pokljuka fredag. Foto: Jostein Magnussen

Norge stilte med VM-laget på stafetten under verdenscupen i Anterselva for to uker siden. Det ble ingen god generalprøve ettersom Johannes Dale måtte ut i strafferunde på sin etappe.

Det samme skjedde med Dale i Oberhof. Da nøyde Sjåstad Christiansen seg med ett ekstraskudd på sine to skytinger.

De tre andre er selvskrevne på stafettlaget i Pokljuka: Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

– Stafettduellen er ikke avgjort og ganske åpen, slik jeg vurderer det. Dale har plundret litt på stafett i år, og da må landslagsledelsen ta en avgjørelse om man skal gå for det litt tryggere eller om man skal satse. De må vurdere hva vi trenger opp mot vår tøffeste konkurrent, Frankrike. Johannes har et høyere toppnivå enn meg, men jeg har en bedre treffprosent på stafett og generelt, sier Vetle Sjåstad Christiansen før han legger til:

– Det blir et vanskelig valg uansett. Vi kan begge gå, og vi kan vinne gull enten det nå er Dale eller jeg som går.

Han tror den «mentale og fysiske tilstanden» blir avgjørende for hvem av de to som går stafetten på VMs nest siste dag.

– Så skulle vi helst gått mot hverandre tidligere i mesterskapet og sett trygghet på skytebanen.

Sjåstad Christiansen er slik VG forstår ikke aktuell til hverken sprint eller jaktstart, men kan få sjansen på normaldistansen 17. februar. Med et godt resultat på den kan han klare å kvalifisere seg til fellesstarten hvor Norge har tittelforsvarer og får en ekstra plass.

– Kan ta medalje

– Jeg håper å få gå den og skaffe meg nok verdenscuppoeng slik at jeg kan gå fellesstarten, sier Sjåstad Christiansen.

Før VM er han nummer 11 i verdenscupen sammenlagt. De 15 beste er garantert en plass i startfeltet på VMs siste dag. Det betyr at 28-åringen helst bør sikre seg noen flere verdenscuppoeng for å være helt sikker på å få gå ettersom startfeltet «fylles på» med medaljevinnere samt de som gjør det best under mesterskapet.

– Jeg føler at jeg kan ta en medalje på en fellesstart. I mitt hode ser dette likt ut som på fellesstarten i Anterselva (24. januar). Da ble jeg nummer 4. Jeg må forberede meg på at jeg skal gå. Jeg kan ikke tillate meg å «slippe meg ned». Da går det ikke bra, sier «superreserven».

Fakta Treffprosenten på de tre siste stafettene Johannes Dale: 70,1 %

Vetle Sjåstad Christiansen: 85,8 % Les mer