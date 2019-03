Siste: Nå samler Viking-fansen inn penger for å hente Berisha hjem

Da Aftenbladet onsdag formiddag publiserte artikkelen om at Veton Berisha nå vil vurdere interessen fra Brann, Molde og Rosenborg, ble krefter satt i sving blant Viking-fansen.

Viking må erkjenne at de ikke er økonomisk stand til å betale de 6–7 millionene som skal til for å hente angriperen hjem fra Rapid Wien. Den beskjeden er også formidlet til spilleren selv, derfor må Berisha se på de andre mulighetene han har.

Vil sippe å se Berisha i Brann-drakt

– Det er helt uakseptabelt at Veton Berisha skal spille for en av de tre klubbene. Det skal bare ikke skje, sier Bjørn Harald Hegreberg Garborg, en av initiativtakerne og medlemmene i supportergrupperingen Viking Oslo.

– Når Viking har hatt muligeheten, men ikke har råd, er det ikke da greit at Berisha tenker på egen karriere?

– Jo, jeg ser den. Men det er derfor vi starter denne innsamlingsaksjonen. Slik at vi kan slippe å se ham i én av de draktene. Brann, Molde og RBK er de tre verste klubbene han kan gå til. Du kan legge til Lillestrøm også på den listen, sier Hegreberg Garborg til Aftenbladet.

Pengene strømmer inn

Det gikk ikke mange sekundene før pengene begynte å strømme inn til innsamlingsaksjonen «Få Veton hjem!»

Rundt klokken 1400 onsdag hadde over 120 givere bidratt med rundt 45.000 kroner totalt. Initiativtakerne erkjenner at de ikke vil nå målet om 7 millioner kroner blant vanlige fans.

– Vi må være realistiske. Det går ikke uten at noen av de støre aktørene trør til. Vi trenger hjelp fra støttespillere med større økonomiske krefter enn vi vanlige fans har, understreker Bjørn Harald Hegreberg Garborg.

– Men at så mange har bidratt på så kort tid, viser hvilket engasjement denne saken har ført til. Dessuten ligger det en signaleffekt i dette. Vi viser at vi står bak Viking og ønsker å hjelpe dem så mye vi kan. I tillegg er dette en beskjed til Veton Berisha om at vi virkelig ønsker ham hjem, legger han til.

Trenger 7 millioner

Dersom innsamlingen ikke når 7 millioner kroner, får de som har bidratt pengene tilbake. På nettsiden står det også at spleiselaget skal pågå de neste 57 dagene. Hegreberg Garborg er klar over at overgangsmarkedet stenger om 10–11 dager og at det er 31. mars som er den endelige fristen.

– Viking trenger definitivt en spiller som Berisha med hans erfaring og mentalitet, påpeker Bjørn Harald Hegreberg Garborg.