Barcelona - LSK 3–0

La det være sagt, det var ikke trener eller spillere som kom med de største ordene foran kvartfinalen mot Barcelona. Vi journalister får ta den kritikken på oss. LSK-gjengen selv var opprømt, men klar over at kampen kunne bli vanskelig.

Men ikke så vanskelig, kanskje.

Aldri har vi hatt et bedre kvinnelag i Norge enn LSK Kvinner, aldri har et norsk lag jobbet hardere for å være forberedt til møtet med europeisk toppnivå.

Sjelden er håp blitt knust raskere.

LES MER OM KAMPEN: Barcelona herjet med LSK: – En tøff opplevelse

Dons Signe / Rekaa Tone

Vi har sett det før

Mot pasningsspillerne til Barcelona så Lillestrøm ut som landslaget i EM for to år siden. Sene i duellene, upresise i ballbehandlingen, for langsomme i bena, ukonsentrerte i forsvarsspillet – tappet for energi.

Rett og slett slikt som rammer alle lag når motstanderen er for god.

Første baklengsmål etter tre minutter. Ved pause sto det 0-3. Det kunne nesten ikke vært verre. Men siden det ikke kom mer, ble det et hederlig resultat, tatt i betraktning den store nivåforskjellen på lagene.

Det kan bli bedre på Åråsen om en uke. Da vil det være vanskelig for Barca-spillerne å være topp motivert.

FÅTT MED DEG DENNE? Møtet etter ydmykelsen ble vendepunktet for LSK

Nei, ikke slik

De var innstilt på å spille sin beste kamp noensinne, LSK-spillerne, men nå følte nok mange av dem at de aldri har misset mer.

Selv de beste teknikerne i laget virket sleivete denne kvelden på Mini Estadi. Mangelen på kamptrening var kritisk.

Det ble aldri tid til å skape noe annet enn balltap.

Det er der nivåforskjellen ligger, og hvor mange ganger har vi ikke sett norske klubber oppleve det samme ute i Europa, av begge kjønn.

En lang vei

Norge har mistet statusen som kvinnefotballstormakt i løpet av de siste to tiårene.

Nå har vi kommet oss til sommerens VM, og det er stort. Det snakkes om medaljer. Da er det kanskje dårlig gjort å nevne at vi kom dit takket være store porsjoner flaks i den avgjørende kampen mot Nederland.

Selv om dette var en klubbkamp, så forteller det noe. LSK hadde ni spillere i landslagstroppen under Algarve cup nylig.

Nå etterpå kan vi si at lillestrømlingene burde stablet seg opp i forsvar i første del av kampen – ikke prøvd på noe selv, bare tettet igjen og tvunget Barcelona til ufrivillig tversoverspill. Så ville det kanskje blitt bedre etter hvert.

Men det ligger ikke mye utvikling i det heller.

LSK har heldigvis et ambisjonsnivå som ligger langt over å bli utspilt. Det kostet i denne kampen, men det vil betale seg underveis mot det vi håper kan være bedre tider for norsk kvinnefotball.

Avstanden til toppen er i hvert fall mindre der enn blant mennene.